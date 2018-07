Majka (17) si šla zaplavat, z řeky už nevylezla. Kamarádka po ní zoufale pláče

Mária si spolu s partou vybrala v sobotu bratislavský festival Pohoda. Odtamtud jeli domů vlakem. Rozhodli se, že v Púchově vystoupí a posadí se do místního baru. „Tam jsme něco vypili, nálada byla dobrá. Smáli jsme se a bavili,“ řekl webu Pluska.sk jeden z party mladých.

Po několika skleničkách se děvčata rozhodla, že přeplavou Váh z jedné strany na druhou. A tak i učinili, ale pro Márii se stalo toto rozhodnutí osudným. Jedna z nich to zvládla, Majka takové štěstí neměla a z vody už se nevynořila. Ztratila se pod hladinou v polovině řeky. Majka (17) zmizela cestou z festivalu: Zaplavala si, už se nevynořila

Její kamarádka jí nedokázala pomoci a zalarmovala proto hasiče. Na místo přijely všechny záchranné složky, hasiči se snažili Márii najít, ale bezúspěšně. V pondělí pátrání od dopoledne pokračovalo, hladina Váhu byla nižší, protože elektrárně snížili průtok vody. Mladé děvče se ale zatím nepodařilo najít.

Kamarádky Márie sledovaly záchranné práce ze břehu. Proč šla Majka do vody, když neuměla plavat? Její nejlepší kamarádka má jasné vysvětlení. „Museli ji určitě déle přemlouvat, aby šla do vody, sama od sebe by tam nešla. Nechápu, že se nechala přemluvit, není taková, známe se od pěti let," pláče nejlepší kamarádka Kristína (17).

Je však zarážející, že opodál stáli další kamarádi dívky a jenom se koukali, jak se topí. Nezvěstná Mária z Považské Bystrice je vysoká 168 cm, má černé vlasy, nosí často černé oblečení. Navštěvovala Obchodní akademii ve stejném městě, odkud pochází. Mezi spolužáky byla vždy oblíbená.