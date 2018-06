Vražda v Doubici: Obžalovaný při rekonstrukci lhal! Znalkyně rozmetaly jeho obhajobu

Martin Ch. u soudu | Karel Kopáč

Martin Ch. staví svou obhajobu na podivné historce o tom, že plánoval odjet na Maltu. Svou přítelkyni prý chtěl finančně zajistit tím, že by nahlásila, že se stala obětí jeho útoku, a následně by inkasovala od státu odškodnění. Tvrdí, že škrcení a BDSM praktiky spolu provozovali běžně.

Ve věci však několikrát změnil výpověď a u soudu se snažil vinu částečně svalit i na přeživší dívku, která prý se škrcením souhlasila a byli na něm předem domluveni.

Liší se také jeho vyjádření týkající se zemřelé dívky. Nejprve tvrdil, že obě dívky při útoku plakaly a křičely a v omluvném dopise rodičům napsal, že „jejich dcera byla velmi statečná“. U soudu naopak vykládal, že mladší z dívek před smrtí nijak netrpěla.

„Pokaždé vypovídá jinak. On ví, jak to bylo. To, že se tady každého vyptává, to znamená, že nás zkouší a baví se tím!“ komentovala to psycholožka Štěpánka Tůmová.