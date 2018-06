Dcera se pokusila o sebevraždu: Přeživší vraždy v Doubici po týrání trpěla.

5,5 hodiny škrcení a svazování si prožily dvě dívky (†14 a 16) v Doubici na severu Čech. Pro jednu otřesná noc skončila smrtí z rukou Martina Ch. Ten se ale před soudem hájí, že to byla nehoda - žaloba ho ovšem viní z vraždy. Světlo do případu vnáší i výpověď přeživší dívky, ta popisovala události jinak než obžalovaný.

V rekonstrukci policistům potvrdila, že události onoho večera nebyly naplánované ani dobrovolné - svého tehdejšího partnera žádala, aby přestal, ale marně. Ona sama přežila jen náhodou.

Proč to děláš, nic jsem ti neudělala: U soudu s vrahem z Doubice zazněla poslední slova zavražděné dívenky

"Byla oteklá, nemohla mluvit, měla šrámy na krku... Bylo mi hrozně, když jsem zjistila, jakému člověku jsem ji svěřila," popsala ve středu u soudu její matka. Rovněž prozradila, že si dcera chtěla vzít život.

"Po té události se dcera pokusila o sebevraždu," uvedla s tím, že měla spolykat větší množství prášků. Skončila na psychiatrii a nyní dohání, co zameškala ve škole. Život se jí pomalu vrací do starých kolejí. "Má přítele, stará se o koně. Fyzicky je v pořádku, nechalo to na ní ale psychické následky."