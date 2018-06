Divoký sex na hrobě! Trvalo to 45 minut, nevěřil vlastním očím pejskař

A co víc, ač je místo poměrně frekventované a chodí sem i děti, milenci prý dováděli celých 45 minut! „Viděli, že je natáčím, a bylo jim to úplně jedno. Dokonce spíš působili dojmem, že chtějí, aby je někdo nachytal,“ líčí Elwood, jehož incident naštval. „Jsou to obyčejní idioti. Je to strašně neuctivé vůči nebožtíkovi, nedovedu si představit, že by to byl hrob někoho, koho znám.“

Mladík ducal slečnu zezadu jako nadržený králíček. Pár si to beze studu rozdal ráno na železniční stanici