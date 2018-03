Holčička z Blatné si po pádu ve škole zlomila nos a utrhla bradu od čelisti: Učitelka nezavolala záchranku

Šok zažila matka Zouí, když přišla její dcera domů s nateklými rty a opuchlým nosem. Dívka o přestávce spadla ze židle na hlavu a učitelka jí nezajistila lékařské ošetření, nezavolala záchranku, ani nezatelefonovala matce. „Dcera plakala, z obličeje jí řičela krev. Učitelka řekla, ať si vypláchne ústa a posadila ji zpět do lavice s tím, ať má chvíli hlavu zakloněnou. Když ji přítel po vyučování přivedl, hned jsme jeli na pohotovost, pak do strakonické nemocnice, až jsme skončili na speciálním pracovišti stomatochirurgie v Českých Budějovicích,“ uvedla matka Martina.

Podle ní mohla být Zoe ošetřena o několik hodin dříve a nemusela tolik trpět, kdyby učitelka zranění nepodcenila. „Poslala mi jen sms, spala jsem po noční a nic neslyšela. Kdyby mi někdo ze školy zatelefonoval, mohla jsem hned dceru vyzvednout. Šlo o pád na hlavu. Od toho je lékař, aby určil diagnózu. Co kdyby to příště dopadlo mnohem vážněji? Chci se zasadit o to, aby učitelé jasně věděli, jak mají postupovat v takových případech,“ řekla maminka Zoe s tím, že chce na celý problém upozornit zřizovatele, školní inspekci a další instituce.

Škola: Učitelka nepochybila

Vedení školy v postupu třídní učitelky nezjistilo pochybení. Učitelka dívku odvedla na záchod, po umytí prý už ke krvácení nedocházelo a žákyně se zapojila do výuky. „Paní učitelka žákyni ošetřila na základě vyhodnocení jejího aktuálního zdravotního stavu a informovala matku prostřednictvím SMS. Následně byl sepsán záznam o úrazu, který byl oznámen dalším orgánům, jak ukládají předpisy,“ uvedla ředitelka školy Jana Krapsová.

Policie mlčí

Matku školačky postup školy šokoval natolik, že celou událost popsala na sociální síti. Případ vyvolal velký ohlas a řadu negativních reakcí. Případem se zabývá policie. „Dostali jsme podnět, prošetřujeme ho, ale nebudeme nic sdělovat,“ řekla policistka Jaromíra Nováková. Podle informací Aha se podnět zřejmě týká podezření z pomluvy. Jestli prověřuje i způsob poskytnutí pomoci, odmítla policie uvést.