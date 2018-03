Ficova asistentka si užívá i po rezignaci: Troškovou vozí státní ochranka?!

Zatímco nad možným ohrožením života novináře Jána Kuciaka (†27) slovenská policie mávla rukou, když jde o Ficovu chráněnkyni, dějí se divy. Mária Trošková sice po odhalení jejího vztahu s Antonínem Vadalou rezignovala, požitků vládní pracovnice si ale patrně užívá nadále. Slovenský týdeník PLUS 7 DNÍ ji nachytal v autě, které by mělo patřit státní ochrance.

Mária Trošková (30), bývalá slovenská modelka, podnikatelka a poradkyně premiéra Roberta Fica (53) odstoupila z funkce po mediálním skandálu. Na veřejnost se totiž dostala informace o jejích nestandardních vztazích s italským podnikatelem Antoninem Vadalou, o němž psal i zavražděný Ján Kuciak (†27). Trošková měla být jeho obchodní partnerkou a dokonce i milenkou!

Vražda novináře Kuciaka (†27): Kdo je Ficova asistentka a kdo je napojený na italskou mafii?

Jenže přestože už státní funkci nezastává, některé výhody jí patrně zůstaly. Novináři ze slovenského týdeníku PLUS 7 DNÍ ji vyfotili při nástupu do černé limuzíny, která by měla patřit státní ochrance.

Trošková vyšla ze svého bytu v bratislavské čtvrti Petržalka v modrých džínech a botách s vysokým podpatkem. Ačkoliv bylo zataženo, měla na nose sluneční brýle. Před vchodem ji vyzvedla černá Škoda Superb doplněná majáky a odvezla mladou ženu kdoví kam.

Úřad vlády popřel, že by se jednalo o vůz státní ochranky. Stejné auto se však druhý den objevilo na půdě zmíněného úřadu a dovnitř bylo puštěno bez kontroly. Tiskový odbor tento fakt už ale neobjasnil. Vrahovi Jána Kuciaka se zasekávala zbraň. Stejné náboje jako střelec používají i ozbrojené složky

Muži zákona se o bezpečnost Troškové mají starat kvůli údajným výhrůžkám. Škoda jen, že nebyli tak důslední i v případě zavražděného novináře a jeho snoubenky. Když se totiž Kuciak loni v září obrátil na policii s tím, že mu vyhrožuje kontroverzní slovenský podnikatel Marián Kočner, dočkal se jen byrokratických tahanic. Jeho trestní oznámení nebylo ani po 44 dnech přiděleno konkrétnímu policistovi a nakonec úřady vše uzavřely s tím, že se nejedná ani o přestupek.