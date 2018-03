Ubil štěně, teď se dožaduje slušnosti: Pokousal mě tak, že jsem musel do nemocnice, tvrdí tyran

Tělo štěňátka Dogyho bylo nalezeno v příkopu na Chebsku na konci minulého roku. Bývalá partnerka tyrana pojala podezření, že by se mohlo jednat právě o psa jejího expartnera a upozornila odchytovou stanici pro zvířata, která upozornila policii.

Majitel psa byl krátce nato zadržen a obviněn z týrání zvířete, za což mu hrozí tři roky vězení. Na internetu se pak rozpoutala bouře, kterou v posledních dnech ještě znásobil podobný případ z Prachatic. Muž se proto rozhodl popsat svou verzi příběhu.

Křížence huskyho a malamuta si prý pořídil jako dvouměsíční štěně a z počátku neměl s jeho výchovou žádné problémy. „Po nějaké době se mu zalíbilo schovávat pod linku či pod auta. Pokud jsem ho chtěl vytáhnout za obojek ven, tak začal řvát a tvrdě kousat,“ uvedl muž pro server iDnes.cz.

Útoky štěněte se prý stupňovaly. „Skončil jsem kvůli tomu i v nemocnici a pak chodil týden na převazy. Dnes, skoro čtyři měsíce poté, mám kloub na levé ruce stále bolestivý a hůře ovladatelný, týden po sundání obvazů se pro změnu zakousl do palce na pravé ruce a štěnice tam mám taky dodnes. Menší šrámy a prokousané kalhoty ani nepočítám,“ vykládal muž.

Dogyho chtěl údajně odevzdat do útulku, nakonec z toho ale sešlo. Prý místo toho plánoval začít od nového roku chodit na cvičák. Toho se ale štěně už nedočkalo, muž ho ubil den před Štědrým dnem. „Toho dne po mně vyjel od rána do zhruba 14. hodiny třikrát, když to bylo potřetí, tak mi ruply nervy. Zmlátil jsem ho, a on mi pak v autě přestal dýchat. Sice jsem se ho pokoušel křísit, poléval vodou, ale bylo pozdě. Nevěděl jsem co dál, a tak jsem ho odložil za Chebem u silnice,“ řekl.

Svého činu prý lituje, ale vadí mu údajné útoky na sociálních sítích. „Je mi samozřejmě líto, co se stalo a že jsem Dogyho neodvezl pryč dřív, ale zpět to už bohužel nevezmu. Chyba byla, že jsem si vybral psa, na kterého jsem neměl žádné zkušenosti. S policií normálně spolupracuji a trest, který přijde, přijmu. Pokud má ale někdo potřebu se k tomu vyjadřovat, tak prosím slušně a hlavně pravdivě,“ žádá.

