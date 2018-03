Týrané štěňátko Marley z Prachatic: Převezli ho ke specialistům do Prahy

Štěňátko bylo už před napadením v péči vimperské veteriny, kde mělo v úterý 13. března plánované vyšetření po operaci zlomeniny pánevní končetiny. "Při kontrole stavu jsme byli seznámeni se zacházením ze strany majitele. Štěně mělo otoky hlavy a hrudníku, nebylo schopné chůze a bylo výrazně bolestivé. Marleyho jsme stabilizovali, zahájila se protišoková terapie, byla podána analgetika, antibiotika a provedli jsme rentgenologické vyšetření," uvedla na Facebooku jedna z veterinářek.

Kvůli podezření na zlomeninu pánve a trauma míchy se rozhodly Marleyho předat specialistům z oboru neurologie. Podle serveru iDnes.cz se štěně od pátku léčí na klinice v Praze. Odtud naštěstí přišly dobré zprávy. "Zlomenina pánve a vážné neurologické poškození se naštěstí nepotvrdily, stav štěňátka se zdá lepší, ale stále se zotavuje z velkého pohmoždění. Nyní je tedy v péči specialistů," uvedly vimperské veterinářky.

Tyran se kaje

Surovec Jakub L. (24) minulý týden brutálně zbil nemocné štěně labradora. Zatímco se pes zotavuje u veterináře, mladík se omlouvá a slibuje, že zaplatí léčbu. Mezitím už nejméně 135 tisíc lidí podepsalo petici za zpřísnění trestů za týrání zvířat.

„Nesu plnou zodpovědnost za to, co se stalo, je mi to velmi líto a moc mě to mrzí. Všechny náklady spojené s léčbou Marleyho beru na sebe a vše uhradím, což jsem vypověděl také při výslechu na policii,“ řekl Deníku Jakub L. Svůj čin by prý rád vrátil. „Ujely mi nervy jen proto, že mě kousnul do nohy,“ napsal na Facebooku.

Jakub L., který brutálně zkopal štěně: Mrzí mě to, zaplatím léčbu, tvrdí tyran

Polehčující okolnost?

Omluva a zaplacení péče mohou mladíka zachránit před kriminálem. „Přiznání a náhrada škody jsou polehčující okolnost. Vždy se může soud rozhodnout pro nižší trest. Navíc v tomto případě, kdy se jedná o přečin, je možné, pokud se pachatel dozná a zaplatí škodu, řízení podmínečně zastavit,“ vysvětlil pražský advokát Jan Černý.

Zatím Jakub L. nebyl obviněn. „Stále čekáme na výsledky veterinárního vyšetření, abychom mohli zahájit trestní stíhání. Případ je nadále ve fázi prověřování. Pokračují výslechy svědků,“ řekla včera Blesku policejní mluvčí Martina Joklová.

Hororová zpráva veterináře: Týrané štěňátko Marley mělo otok hlavy a nebylo schopné chůze!

VIDEO: Jakub (24) zbil brutálně své štěně labradora