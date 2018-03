V Pákistánu začal soud s Terezou (21): Policie předložila důkazy, z čeho ji obviní?

Soudu byly ve čtvrtek předloženy závěry vyšetřování, čímž jednání skončilo. Soudní líčení bude pokračovat v následujících dnech, pravděpodobně v sobotu 3. března čtením obvinění.

U soudu byla přítomná zástupkyně českého velvyslance. Zadržená Češka je podle Valentové relativně v pořádku. Nadále zůstává ve vězení v Láhauru, na cele je momentálně s jednou ženou. "Hygienické podmínky jsou podle zadržené vyhovující," uvedla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Obhájce Terezy H. zadržené v Pákistánu opět promluvil: Co jí ve vězení zakázali?

Pákistánští celníci Češku zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na spoj do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.