Nesvéprávného Čendu (38) po dvou dnech našli: Dostal se až do Německa

Pohřešovaný muž odešel v sobotu kolem poledne z chráněného bydlení ve Šluknově. Naposledy byl viděn kolem 15:30 na silnici ze Šluknova na Rožany. S ohledem na to, že muž je nesvéprávný a venkovní teploty se pohybují kolem nuly, mohl být podle policie ohrožen na životě. "Muž je v pořádku a v nejbližší době bude vrácen zpátky domů," dodala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Dopadení nejhledanějšího zločince z Česka: V Argentině ho odhalil počítačový program

Do pátrání po něm se už v sobotu zapojily desítky policistů, nasazen byl vrtulník s termovizí. Dnes už nad oblastí nelétal. Policie za pomoci psů pátrala v okolí Šluknova. O pomoc požádali policisté kolegy ze sousedního Německa, protože měli informace, že by hledaný muž mohl být za hranicemi. To se také nakonec potvrdilo.