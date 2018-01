Opilec z Turnovska napadl a zabil svou matku: Vraždu chtěl maskovat první pomocí

Z vraždy matky obvinila policie čtyřiatřicetiletého muže z Přepeř nedaleko Turnova. Násilnou smrtí zemřela čtyřiapadesátiletá žena minulý týden v pátek. Syn ji podle zjištění kriminalistů napadl po předešlé hádce a pod vlivem alkoholu. Svůj čin se snažil syn zamaskovat tím, že zavolal o pomoc záchrannou službu a svoji matku se snažil do příjezdu zdravotníků oživit.

Muži by za vraždu hrozilo až 18 let vězení, obviněný je ve vazbě. Na návrh státního zástupce o vazbě rozhodl soud ve středu. „Tu soud s ohledem na to, aby se muž, který často požívá alkohol a má sklony k agresivitě, podobného jednání opětovně nedopustil, akceptoval,“ uvedla krajská mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Letos v lednu je to již druhá vražda, kterou krajští kriminalisté v Libereckém kraji vyšetřovali. První se stala 5. ledna ve vietnamské večerce v liberecké části Vratislavice, kde devětatřicetiletý muž ubodal o deset let starší prodavačku. Sám pak přivolal policisty a vydával se nejen za jednu z obětí trestného činu, ale i „poskytovatele“ první pomoci smrtelně zraněné ženy.

Podobně se zachoval minulý týden v pátek odpoledne i muž z Přepeř, který zavolal na tísňovou linku záchranné služby. Žádal o výjezd lékaře ke své matce, která v důsledku špatného zdravotního stavu zkolabovala. „Do příjezdu posádky pomáhala dispečerka volajícímu s resuscitací po telefonu. Po příjezdu si následně ženu převzali profesionální zdravotníci a v resuscitaci pokračovali. Životní funkce se jim ale nepodařilo obnovit a museli konstatovat úmrtí,“ uvedla Suchánková. Zdravotníci podle ní zklidňovali i syna, který je přivolal a byl značně agresivní.

Policisté hned pátek nařídili soudní pitvu, žena měla totiž na těle zranění, jež si nemohla způsobit sama. Výsledky pitvy potvrdily, že zemřela násilnou smrtí. Muže z vraždy kriminalisté obvinili v pondělí. „Podle všeho syn po předešlé hádce a pod vlivem alkoholu fyzicky napadl svou matku a následně ji usmrtil,“ dodala Suchánková.