Tajemství šílených rodičů 13 týraných dětí: Otec matku unesl, když jí bylo 16

Matka třinácti zanedbaných dětí Louise Turpin se narodila do rodiny kazatele Waynea a jeho ženy Phyllis. Otec byl podle všeho poměrně přísný a vychovával Louise a její dvě sestry Teresu a Elizabeth podle křesťanských zásad.

Rodiče, kteří věznili 13 dětí v domě hrůzy: Jsme nevinní, hájí se fanatičtí křesťané

Vztah šílených manželů, který se později proměnil v děsivé utrpění 13 lidí, začínal poměrně nenápadně v roce 1984. Matka Phyllis tajně dovolila štředoškolačce Louise (tehdy 16), aby s o osm let starším Davidem (tehdy 24) začala chodit. Žena se ovšem příliš bála říct o vztahu dcery i svému manželovi.

Ten se o všem dozvěděl až za dramatických okolností, které následovaly. David totiž jako dospělý odhlásil šestnáctiletou Louise z její střední školy a na nějaký čas byli oba pohřešovaní. „Matka dovolila Louise tajně chodit s Davidem, protože se jí moc líbil. Byl z křesťanské rodiny a matka Louise věřila,“ svěřila Teresa britskému listu The Daily Mail.

Společně v Davidově autě ujeli mladí milenci celých tisíc mil (1610 km), než je chytila policie. Ta donutila šestnáctiletou Louise, aby zavolala domů. „Co bylo šílené, bylo, že poté si naši rodiče tak trochu prohodili role,“ vypráví Teresa. Matka potom prý po policii chtěla, aby Louise okamžitě přivezla domů. Otec Wayne však úplně otočil. Podle něho Louise učinila své rozhodnutí, tak by podle toho měla také žít.

„Zlobil se na mámu, že je nechala randit. Byl hodně naštvaný. Řekl jí, že je to všechno její vina. Zavolal Louise a řekl jí: ‚Tohle je život, který chceš, jsi teď dospělá. Mám tě moc rád a vždycky budu tvůj taťka, ale teď se o sebe můžeš starat sama. Jestli je tohle to, co chceš, tak si za tím jdi,‘“ popsala Teresa přístup svého jindy velmi přísného otce, který středoškolačce dovolil, aby si vzala svého přítele.

Třináct týraných dětí žilo jako upíři! Děsivé svědectví z domu hrůzy

Louise a David se tedy vzali a pak společně odjeli do Texasu, aby začali nový život. Manželství rodičů mladé nevěsty však velkou ránu neustálo a o dva roky později se rozpadlo. Otec také přestal kázat. Stále prý chodil do kostela a věřil v Boha, ale už se své někdejší profesi nevěnoval.

VIDEO: 10 let od kauzy Kuřim: Matka tyranka, Škrlová jako Anička a mučení dětí pod vlivem sekty.

Video 10 let od kauzy Kuřim: Matka tyranka, Škrlová jako Anička a mučení dětí pod vlivem sekty - David Vaníček, archiv Blesku, ČTK 1080p 720p 480p 360p 240p <p>Je to přesně deset od chvíle, kdy náhodou přišel soused jedné rodiny v Kuřimi u Brna na hrůzné týrání dětí. Pak se strhl případ plný podivností, smyšlených identit a postav a spekulací. Připomeňte si klíčové první dny celé kauzy.</p> REKLAMA

Nejmladší ze tří dcer Terese byly v době útěku nejstarší Louise pouhé tři roky, dramatické události v rodině se jí však zapsaly do paměti. Všichni příbuzní prý byli otřesení a zdrcení. Louise s nimi přerušila kontakt. Svým rodičům nesplnila dokonce ani poslední přání, když si ji oba na smrtelné posteli přáli vidět.

Sestře tvrdila, že se má báječně. David jí prý při útěku slíbil, že když si ho vezme, dá jí všechno, co si kdy bude přát. Když jí Teresa jednou zavolala kvůli svým finančním problémům, Louise se dušovala, že ona nic takového nikdy nepoznala. Všichni si mysleli, že žije život v luxusu s několika domy, auty a značkovým oblečením. Když se po prasknutí otřesného případu provalilo, že Turpinovi museli v roce 2011 vyhlásit bankrot, nestačili se příbuzní divit.

Nikoho by ani nenapadlo, že skutečnost byla letité představě na míle vzdálená. 13 dětí Turpinových živořilo v neskutečné špíně a hrozivých podmínkách ve čtyřpokojovém domě v Kalifornii. Možná i proto Louise rázně odmítla, aby za ní někdy blízcí přijeli.

Když se jedné z dcer vyrůstajících v domě hrůzy podařilo uprchnout, spletli si policisté ve skutečnosti sedmnáctiletou dívku s desetiletým dítětem, jak byla zubožená. Nejstarší z potomků Turpinových, devětadvacetiletá žena, vážila prý v době policejního zásahu jen 37 kilogramů. Louise Turpinová přitom jen krátce před zadržením plánovala počít čtrnácté dítě.

VIDEO: Zpověď muže, kterého od 3 let mučili jeho pěstouni.