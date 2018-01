Válka o kremační pec v Ústí nad Labem: Město teď vozí nebožtíky 180 kilometrů ke zpopelnění.

Po celé republice nyní Krematorium Ústí nad Labem vozí nebožtíky ke zpopelnění. Těla musí spalovat dokonce až ve 180 kilometrů vzdáleném Táboře. V Ústí totiž řeší spor o jedinou provozuschopnou pec. Tu měl bývalý nájemce, společnost Memory in Memory, před lety koupit na leasing. Město jako majitel krematoria podle zástupce společnosti Petra Rambouska propáslo termín, dokdy mohlo podle smlouvy požádat o její převod za 1 Kč, a tak pec zapečetil.

„Požádali o ni až 3. ledna, kdy už byla tato možnost promlčena,“ uvedl podle deníku Aha! Rambousek. Společnost je nyní ochotná městu pec prodat ,a to za několik milionů! Město ovšem tuto možnost zcela odmítá.

„Tvrzení, že město zaspalo, nepožádalo o převedení pece do svého majetku a promeškalo roční promlčecí lhůtu, vyplývá z jednostranného právního názoru zástupce původního provozovatele a nemá oporu v platné smlouvě. Z této smlouvy vyplývá, že město může pec užívat i po skončení nájemní smlouvy s firmou Memory in Memory,“ uvedla mluvčí města Romana Macová.

Nový provozovatel zařízení Krematorium Ústí nad Labem plánuje ovšem pec brzy zprovoznit. Jednatel Jiří Šauer pec bez kompromisů odpečetil. „Nechal jsem si udělat vlastní právní rozbor, a i podle něj je právo na straně města,“ řekl.

Memory in Memory se vzápětí obrátilo na soud s žádostí o předběžné opatření a podalo i trestní oznámení.

Dokud se situace kolem vlastnictví pece nevyjasní, může společnost Krematorium Ústí nad Labem zajišťovat pouze smuteční obřady. Nebožtíky ke zpopelnění vozí do jiných krematorií. „Vozíme je do Mostu, Vysočan na Chomutovsku, ale i do Prahy a Tábora,“ uvedl Jiří Šauer.