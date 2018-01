25 let se bude mýt splaškami: Budoucnost pašeračky Terezy vidí pákistánský advokát bledě

„Nebude to mít lehké. Zločiny spojené s drogami jsou v Pákistánu a okolních zemích jedny z nejhůře posuzovaných,“ zdůraznil právník, který si nepřál být jmenován. Zároveň upřesnil informace o možném trestu. „Trest smrti se tady za tyto delikty neukládá. Odhaduji ale, že ji odsoudí k 25 letům vězení,“ upřesnil. Ani to ale pro Terezu není výhra.

Další „český případ“ v Pákistánu: Inženýra Rašku našli mrtvého v hotelu; nikdo neví, co se stalo!

„Na jeden záchod je tu třeba dvacet lidí a nikdo tam neuklízí. Nemůžete si být rovněž jistí, že voda, kterou se myjete, neprošla záchodem,“ popsal Blesku otřesné podmínky v tamní base. Jakmile Terezu přestěhují do věznice, bude ji moci rodina navštěvovat.

„O návštěvy se ale musí zažádat a trvá hodně dlouho, než povolení vydají. Ambasáda má samozřejmě jiná práva a vyřídí si to snad dříve,“ míní právník. Obává se, že Češku brzy přepadnou psychické problémy: „Pro Evropany je to tu zvlášť hrozné, Pákistánci jsou na těžké podmínky zvyklí.“

Tereza navíc bude potřebovat pákistánského advokáta. V tomto ohledu je pro ni ale určitou výhodou fakt, že ji s drogou zadrželi celníci v Pákistánu, a ne až ve Spojených arabských emirátech, kam s ní mířila. Za obhájce zde zaplatí zhruba tolik jako v Česku. V Emirátech by prý měla luxusní kriminál, ale honorář pro advokáta by se rovnal zhruba ceně rodinného domu.

Video Drsný výslech Terezy (21), která pašovala 9 kilo heroinu: Ježiš, on mě zabije, naříkala blondýnka - youtube.com 720p 360p <p>Toto jsou chvíle, kdy si uvědomila, že je zle. Víc než doživotního kriminálu v Pákistánu se ale bojí svého kontaktu v Anglii, kterého právě udala. Na internetu se objevilo video z výslechu české pašeračky Terezy (21), která se z Pákistánu snažila vyvézt 9 kilo heroinu. Celníci ji však zadrželi na letišti.</p> REKLAMA

Exšéf rozvědky Andor Šándor: Nemuslimka a blondýnka? To bude mít ve vězení těžké

Co Češku čeká, pokud skončí v pákistánském vězení? „Mohu garantovat, že to není procházka růžovou zahradou. Je to jiný civilizační okruh. Navíc ona tam ve vězení bude nemuslimka, a navíc blondýna. Příjemné to nebude,“ varuje bezpečnostní expert Andor Šándor.