Dvě otřesné nehody jen pár kilometrů od sebe: Tři děti (12, 11, 5) jsou ve vážném stavu!

Pro tyhle tři děti z okolí slovenské Nitry se středeční cesta do školy změnila v boj o život. Nejprve srazil Eduard (29) školáka Jozefa (12) dodávkou značky Renault Trafic, ktátce nato narazila mladá řidička Nikoleta (23) do Lilianky (11) a Natálky (5). Děti utrpěly vážná zranění.

Jen několik kilometrů od sebe došlo ve středu ráno hned ke dvěma vážným nehodám, které zahrnovaly malé děti. Když malý Jožko vyrazil do školy, cestou ho na přechodě pro chodce v obci Rišňovce zhruba v 7:20 srazil devětadvacetiletý Eduard svou dodávkou. Chlapeček do školy už nedorazil, musel být s vážnými zraněními převezen do nemocnice v Nitře.

Zhruba o půl osmé už ale přišla další podobná nehoda! V Cabaji-Čáporu nedaleko Nitry, jen pár kilometrů od místa první nehody, na přechodě srazila mladá Nikoleta hned dvě holčičky. Starší Lilianka doprovázela mladší Natálku, svou sousedku do školky. Jen pětiletá Natálka teď bojuje o život.

V případě malého Jozífka se zřejmě jednalo jen o nepříznivou shodu okolností. „Byla to jednoduše smůla,“ myslí si chlapečkův otec. Řidič zřejmě chlapce neviděl kvůli autobusu, který vyjížděl ze křižovatky. Stejně tak si chlapec nevšiml vozidla.

„Jožko už je po operaci, ale ještě čekáme, jak se to s ním celé vyvine. Nejhůř dopadla jeho noha, kterou má dost pochroumanou. Řidič, který ho srazil, mu ji totiž potom ještě přejel,“ prozradil otec Jozef starší slovenskému serveru Pluska.sk. Rodina nyní doufá, že chlapec nebude potřebovat plastickou operaci.

Ve stejný moment, kdy do nemocnice přivezli školáka Jozífka, dorazila i obě děvčátka. V jejich případě je ovšem vina řidičky zřejmě mnohem větší. „Řidič, který jim dal v jednom pruhu přednost, si všiml, že řidička, která je v protisměru srazila, telefonovala. Toto se nesmí utajit, protože naše holčička bojuje o život,“ popsal rozhořčený Natálčin otec Vladimír.

Stav holčičky, která ještě ani nechodí do první třídy, je přitom nejvážnější. „Natálku operovali hned ten den, protože měla silné krvácení do mozku a prasklou lebku,“ svěřila se matka holčičky, paní Jana.

Dívenka je zatím v umělém spánku. Rodiče prý přemýšleli celou noc, jestli by se šance holčičky na přežití nezvýšily v Dětské fakultní nemocnici v Bratislavě, podle lékařů by ale Natálka nemusela převoz přežít.

Operaci musela podstoupit také Lilianka. Nikoleta jí dvakrát přejela ruku, čímž jí oddělila klíční kost od zbytku ramene. Nepozorná řidička se rodičům děvčátek omluvila, ti se ale obávají o holý život svých dcer a taková omluva je pro ně málo.

