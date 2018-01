Dahlgren řekl rodičům, že se chce zabít, tvrdí vrahův advokát: Sebevraždu řeší i GIBS.

Sebevražda odsouzeného vraha Kevina Dahlgrena (†25) nebyla náhlým popudem mysli. Aspoň to naznačuje Američanův právník Richard Špíšek. Pětadvacetiletý muž se včera oběsil údajně na prostěradle ve své cele ve valdické věznici. Věc kromě samotné věznice vyšetřuje už i Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Kevin Dahlgren spáchal sebevraždu ve čtvrtek v podvečer ve vězeňské cele ve Valdicích. Podle informací Práva se oběsil na prostěradle. „Při prvotním ohledání těla bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění. Pro zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení,“ řekla mluvčí krajské policie Lenka Burýšková.

Server iRozhlas.cz přišel v rozhovoru s Dahlgrenovým advokátem Richardem Špíškem s tím, že mladík nad sebevraždou uvažoval již delší dobu. „Měl jsem takové signály, zejména od rodičů klienta. Písemně jsem na to upozorňoval jak věznici Valdice, tak Generální ředitelství vězeňské služby,“ prohlásil obhájce.

Rodičům to prý Dahlgren sdělil po telefonu. „Říkal jim, že se to chystá udělat, alespoň tak mi to tlumočili.“ Špíšek uvedl, že vedení věznice na jeho dopis odpovědělo zvýšenými kontrolami jeho cely.

Podle FTV Prima po sobě Dahlgren měl zanechat dopis na rozloučenou, který je psán v angličtině. O sebevraždu se měl podle televize pokusit už čtyřikrát.

„Případ vyšetřují GIBS, policie a vnitřní orgány vězeňské služby,“ řekla mluvčí valdické věznice Eva Francová. „Probíhá vyšetřování a není stanoveno, že by došlo k pochybení. Je proto předčasné to komentovat či přijímat opatření v tom smyslu.“