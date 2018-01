Terezu z Uherského Hradiště chytili ve středu ráno na letišti v Láhauru, když se snažila převézt drogy do Abú Zabí. Na videích po zatčení tam přiznává, že jela s drogami už počtvrté. „Poprvé mi dali do kufru tři nějaké sošky, že jsou to dárky. Nevěděla jsem, že tam něco je. Podruhé už jsem to věděla, ale měla to být tráva. Potřetí a počtvrté už mi vyhrožovali. Řekli ale, že to je něco, z čeho se drogy teprve udělají, ne že to je heroin. Ani že je toho tolik,“ vysvětlovala svou dost chabou angličtinou. Tereza (21), kterou v Pákistánu zadrželi s heroinem: Sháněla »posily«!

„Tereza byla strašně hodná holka, jen byla bohužel strašně hloupá...,“ řekla Blesku na to konto její blízká kamarádka z Moravy. „Ona byla takové potřeštěné trdlo. Vůbec jí to nedošlo. I proto se asi usmívala na celníky, když ji fotili při zatčení,“ potvrzuje dívka, jež si nepřála být jmenovaná. A protože se říká, že drogy jdou ruku v ruce s prostitucí, Blesk se vydal i po této, diskutéry tak často zmiňované stopě!

V Pákistánu zadrželi krásnou Češku Terezu (21): Převážela 9 kilo heroinu, tvrdí místní média - Tereza Kühnelová

Čin, který se v Pákistánu trestá smrtí! Jednadvacetiletou Terezu H. z Uherského Hradiště podle místních médií zadrželi celníci, když se na letišti v Láhaur snažila propašovat devět kilogramů heroinu, které chtěla převézt do Abú Zabí. Podívejte se na video!

A úspěšně! Včera jsme získali vyjádření od zaměstnankyně švýcarské eskortní firmy Schweden Girls, u níž Tereza poskytovala sexuální služby. A nejen ona, ale i její nerozlučná kamarádka z Uh. Hradiště Simona H. (23)! Ta, s kterou údajně měla být i v Pákistánu, ale která se v pořádku vrátila domů. „Holky, Simonu i Terezu, znám moc dobře, pracovaly u nás. Simona sem jezdila zhruba dva roky, Tereza o něco kratší dobu,“ potvrdila Blesku zaměstnankyně eskortu ve městě Thun, která si nepřála být jmenována. Rodina Terezy (21) promluvila! Jakou má historii s drogami Češka zadržená v Pákistánu s 9 kily heroinu?

