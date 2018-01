Smutný konec pátrání: Pavla (†89), kterého vyděsil ohňostroj, našli mrtvého

Pavla naposledy viděli 31. prosince v místě jeho trvalého bydliště ve slovenské Rovince. Podle příbuzných dědečka, který přežil druhou světovou válku, zřejmě vyděsila vybuchující pyrotechnika a ohňostroje a utekl z domova. Svědkové ho měli následně zpozorovat, jak nastupuje ve stanici v Dunajské Strede do vlaku do Bratislavy. Pavol pracoval 40 let jako železničář a cítil se u vlaků bezpečně. Jenže ani několikadenní pátrání nepřineslo žádné nové stopy.

V neděli se bohužel potvrdily nejhorší obavy. Nedaleko železniční zastávky v Podunajských Biskupicích se našlo bezvládné tělo staršího muže. Pavla identifikovali jeho příbuzní. Ohledávající lékař na místě nevyloučil ani nepotvrdil známky cizího zavinění a doporučil vykonat pitvu. "Pověřený příslušník v této souvislosti zahájil trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení," informovala slovenská policejní mluvčí Lucie Mihalíková.