Záhadná smrt Honzíka (†11) a jeho otce (†45): Zemřeli po pádu do septiku

Hrozné tajemství si vzal s sebou do hrobu. Koncem léta minulého roku se ve slovenských Modřanech stala obrovská tragédie. V žumpě na dvoře našli příbuzní utopeného malého Honzíka (†11). Ze septiku vytáhli i tělo jeho otce Jana (†45), který ještě žil. Po třech měsících v bdělém kómatu však i Jan boj o život prohrál a vzal si s sebou do hrobu i vysvětlení záhady, co se v osudný den skutečně stalo.

Mimořádně smutné svátky prožily rodiny obou Janů. Vzpamatovávaly se ze smrti malého Honzíka, když je před Vánocemi zasáhla další nepříjemná zpráva. „Jeho otci nebylo pomoci. Od začátku na tom byl velmi zle. Posledních několik týdnů byl v bdělém kómatu, ze kterého se i přes snahu nás i lékařů neprobral,“ řekl Janův bratr Štefan webu Pluska.sk.

Jeho stav se jen a jen zhoršoval. Je nám po obou velmi smutno. Obzvlášť, když jsme bratra, kterého jsme měli všichni moc rádi, pochovali jen pár dní před Vánocemi," povzdychl si Štefan. Tragédie, kterou dnes nikdo nedokáže vysvětlit, se stala na dvoře domu, ve kterém Jan žil se svou sestřičkou Paťkou (16), otcem a babičkou.

Jen dva dny před obrovským neštěstím jim vytahovali odpad ze žumpy. A právě do něj spadl nejen Jan, kterému už nebylo po vytažení pomoci, ale i jeho otec. Ten byl pochován 19. prosince 2017 do hrobu k jeho milovanému synkovi. Do redakce Plusky.sk se před Vánocemi ozval příbuzný Honzíkovy mámy, která od své rodiny odešla.

„V pitevní zprávě jsme našli, že chlapec měl na těle modřiny. Od čeho?" ptal se v telefonu dědeček. „Nic takového tam nebylo, je to hloupost. Malý Honzík měl jen ránu na temeni hlavy, zřejmě jak spadl do té žumpy. Jeho otec ani nikdo jiný by chlapci neublížil. Dali jsme jim první i poslední. Taková slova jsou pro nás proto takto urážlivá," uzavřel Štefan.

Další tragická smrt ze Slovenska: Jakoubka zavalilo dřevo.