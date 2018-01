Rodiče hledají v Česku Marii (26) a jejího muže: Jde o život! Kdo je chce zabít?

Šestadvacetiletá Maria Modelová měří 160 až 170 centimetrů. Podle fotografie zveřejněné v policejní databázi má světlé vlasy a tmavé oči.

Ženino zmizení oznámili rodiče pohřešované prostřednictvím advokátní kanceláře. „Mají obavu, že pohřešovaná je v ohrožení života, jelikož od výše uvedeného data je nekontaktní, mobilní telefon je neaktivní a z místa přechodného pobytu se odstěhovala na neznámé místo,“ uvedla Nguyenová.

Tři změny a Míšu bychom našli: Šéf kriminálky promluvil o nejhorším případu v kariéře

Rodiče, kteří už několikrát v minulosti kontaktovali Blesk.cz, se obávají, že se jejich dcera mohla stát nepohodlným svědkem, protože se její manžel zřejmě zapletl do obchodu s drogami. „Pochopte prosím, naše zoufalství a nevýslovně utrpení. Pokud snad ještě žívá je, jak se snažíme věřit, máme za to, že právě teď jí hrozí ještě vetší nebezpečí, než ve kterém se možná nacházela dosud – kvůli tomu, aby za sebou někdo zametl stopy a zbavil se nepohodlného svědka. Kdo by to mohl být, se prozatím jen domýšlíme,“ napsali rodiče.