Zoufalá máma chlapce (†1), kterého zakousl v Přerově pes: Byla to jen vteřina!

Žena s ročním miminkem byla na návštěvě u své matky. Přišla i její mladší sestra (23) s velkým psem. Šlo o křížence, odpovídajícího zjevem argentinské doze. Byla to vteřina. Co přesně se okolo poledne odehrálo, podle matky nikdo z přítomných neví.

„My jsme se nějak otočili, šli jsme do obýváku. Pes se ohnal, ale to byla taková vteřina, že my jsme nikdo nic nepostřehl,“ těžce vyprávěla nešťastná maminka mrtvého chlapečka. Zvíře bohužel svými mohutnými zuby zasáhlo chlapečkovu tepnu.

„Dítě bylo kousnutý za ouškem. Kluk krvácel, ale nebylo to, že by mu to stříkalo z krku. Upadl do šoku a následkem toho šoku... I lékaři říkali, že se tam nedalo nic dělat.“ Chlapce zakousl v Přerově pes: Vnoučka (†1) oživovala marně babička

„Ano, umřelo mi dítě. To, co se stalo, je tragédie. Viníkem není nikdo. Na začátku asi byla provokace mého dítěte. Viník opravdu není žádný. Někteří na mě útočí, že to byla moje sestra. Já se můžu za ni postavit, ona za to absolutně nemohla. Trpíme tím všichni,“ řekla včera Blesku nešťastná žena.

Pes děti znal

Psovi své sestry chlapečkova matka podle svých slov věřila. „Já jsem věděla, že není agresivní. Já jsem věděla, že by v životě nezaútočil. Vždyť on mezi dětmi vyrůstal, byl s nima pořád. Malej prostě musel toho psa vyprovokovat. Musel tam být nějaký podnět. Nevěřím tomu, že ten pes by se jenom tak ohnal, že by se mu něco nelíbilo. Musel prostě na něco zareagovat, na nějaký podnět,“ uvedla žena. Chlapce zakousl v Přerově pes: Vnoučka (†1) oživovala marně babička

Video: Jiný případ z Česka. Holčičce zohavil pes tvář.