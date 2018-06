Eva (41) si se svojí rodinou zaplatila přes cestovní kancelář zájezd do Bulharska. V den odjezdu jim však přišla SMS, že budou ubytováni v jiném hotelu. Ten se však nacházel v jiném letovisku a rozhodně neodpovídal tomu, co si zaplatili. Cestovka jim po reklamaci nabídka 500 korun slevu na další zájezd. S tím se ale Eva odmítla smířit a případ skončil u soudu. Víte, co můžete u cestovky reklamovat?