Údajný šéf bandy zabijáků z Dobřan na Plzeňsku je za mřížemi! Policisté ho podezřívají, že ještě s dvěma mladíky (oba 17) loni na podzim umlátil k smrti Ukrajince. Více než půl roku byl na útěku a skrýval se v Anglii. Ta ho teď vydala do Česka a soud ho poslal do vazby.

Minulý měsíc zadržela Patrika D. (20) policie na základě mezinárodního zatykače ve Velké Británii, kde se skrýval mezi Čechy žijícími v Doveru. I když se Patrik D. policii prokázal cizími doklady, k jeho identifikaci pomohly fotografie a detailní popis tetování. Ve středu mladík v doprovodu eskorty přiletěl do Čech. Kriminalisté ho obvinili z loupeže s následkem smrti a skončil v policejní cele. Další den o jeho osudu rozhodoval Okresní soud Plzeň-jih. Ten Patrika D. poslal do vazby. „Hrozilo, že by mohl opět utéci a skrývat se a bylo i nebezpečí, že by mohl v páchání trestních činů pokračovat,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr.

Výhra v automatech

„Chtěli se zmocnit věcí, které měl poškozený u sebe. V napadání mladíci pokračovali údery a kopy do horní části těla, v důsledku čehož muž zemřel,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Markéta Fialová. Ukrajinec měl údajně před incidentem vyhrát v jedné ze zdejších heren několik tisíc. Útočníky si policisté vytipovali díky místní znalosti a kamerovým záznamům. Do jednoho z dobřanských domů pak vtrhlo policejní komando a odvedlo si dva sedmnáctileté mladíky. Oba pak poslal soud do vazby.

Msta za zabitého?

Dům, kde policisté tehdy zasahovali, místní dobře znají. „Je to naše jediná sociálně vyloučená lokalita, většina z více než pěti desítek lidí, kteří v domě bydlí, tam nemá trvalý pobyt,“ uvedl starosta Dobřan Martin Sobotka s tím, že místo častěji kontrolují policisté. Občas tu řeší sousedské neshody nebo hádky v domě. Po zadržení mladíků přišli lidé z domu s tím, že jim vyhrožují kamarádi zabitého, a několik desítek lidí proto z domu odjelo. „Přijali jsme oznámení, že mohlo dojít zatím k blíže neupřesněnému vyhrožování u rodinného domu v obci Dobřany na jižním Plzeňsku,“ uvedla tehdy Fialová. Policisté proto dům a jeho okolí v průběhu noci hlídali.