Akce se účastnilo 11 policistů, kteří od páté hodiny ranní zastavovali autobusy ještě na autobusových nádražích v Novém Jičíně, Kopřivnici a Frenštátu pod Radhoštěm. Do 9 hodin provedli 125 kontrol. Až na jednu byly všechny negativní.

„Řidiči, který řídil linkový autobus z Kopřivnice na Nový Jičín, policisté, po pár metrech započetí jeho jízdy, naměřili téměř půl promile alkoholu v dechu,“ uvedla mluvčí novojičínské policie Darina Knižátková.

Muž ale odmítl, že by před jízdou pil. Nepřipustil ani to, že by šlo o zbytkový alkohol. Podrobil se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. „Pro cestující, kteří se v daném autobuse nacházeli, dopravce okamžitě zajistil náhradní autobusový spoj,“ dodala Knižátková.

VIDEO: Tenhle řidič si s tím, že pil, hlavu vůbec nedělal. Nadýchal takřka tři promile.