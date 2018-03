„Zásah proti potkanům je nyní na jaře velmi důležitý. Přes zimu se vesele množili a jejich počet výrazně stoupl. Netroufnu si ale tvrdit, kolik jich v Břeclavi vlastně je,“ vysvětlil deratizér Petr Gajda.

K množení hlodavců přitom podle něj přispěli i obyvatelé města, kteří nechávali venku granule a zbytky jídla pro toulavé psy a kočky. To platí i pro házení pečiva kachnám a labutím. Potkani totiž lahůdky našli častokrát rychleji.



„Lidé by se neměli ani zbavovat zbytků jídla splachováním do toalet. V kanálech už totiž na ně čekají potkani. Když už není pro zbytky jídla jiné uplatnění, je dobré vyhodit je do uzavíratelné nádoby na odpady,“ dal radu Gajda.

Otrávené návnady populaci vždy utlumí jen dočasně. „Není pravdou, že k ní potkani posílají nemocné jedince. Ve skutečnosti pro ni chodí vyhladovělí mladí samci. Ti staří si totiž hlídají svůj zdroj potravy a nikoho k němu nepustí. Deratizace proto může zasáhnout velkou část této populace, ale vždy jen dočasně,“ upřesnil odborník na potkany Pavel Rédl.



VIDEO: Metropole Francie má s potkany velký problém.



