Vodnář

A je to tady - dnes nastal den D. Ozve se telefon a vaše láska vás požádá o tajemnou schůzku. Vyrazíte si do vám neznámého prostředí a nebude to špatné. Nedívejte se na to, kolik utratíte, protože váš vztah potřebuje restart, jenž se vám vyplatí.