„Jsem už stará bába, ale k tomuto stromu jsem na Vánoce chodila každý rok už od dětství. Podle mne může mít tak 70 roků,“ uvedla penzistka Marie z Bažantnice, která přiznala, že ji pohaslý strom v letošním roce velmi trápí.

délka: 01:04 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Přibližně 50 let zářila v době Vánoc na náměstí Hodonína douglaska tisolistá. Přestože na ní zůstaly žárovky, letos ji už radnice nerozsvítila. Místo ní použila šestimetrový smrk stříbrný. Hynek Zdeněk

Obdobně reagovala i Alžběta Reisegová (66). „To nemůžou myslet vážně. Vždyť ten strom vypadá zdravě. Nemůžou ho pokácet.,“ uvedla Reisegová, která je ochotná klidně sepsat i petici na záchranu stromu.

Radnice to ale vidí jinak. Strom sice přečkal bez úhony říjnovou i nedávnou vichřici, ale není podle ní v dobrém stavu. „Víme, že se douglaska stala po desetiletí místem setkávání lidí, ale podle arboristů je ve špatném stavu a částečně usychá,“ vysvětlil mluvčí radnice Josef Horníček.

Město proto letos poprvé využilo jiného stromu, kterým je šestimetrový smrk stříbrný umístěný na náměstí před radnicí.Následně předpokládáme výsadbu nové zeleně,“ doplnil mluvčí radnice.