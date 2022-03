Lázeňské sanatorium Trocnov v Karlových Varech je připravené pro případné ubytování uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny. Město ho sice chtělo prodat v licitaci, ale protože i v opakované soutěži přišla jediná nabídka, rozhodlo se jej nabídnout pro potřeby Ukrajinců, kteří utíkají před ruskou agresí. Příprava objektu, který je už delší dobu nevyužívaný, trvala jen jeden den, řekla dnes novinářům primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podle primátorky se město snažilo získat z prodeje co nejvíce peněz, protože ale s jedním zájemcem není licitace možná, prodej město odloží. „Nicméně Trocnov je nyní připraven pro to, abychom jej poskytli uprchlíkům z Ukrajiny. A uvidíme, jak dlouho bude potřeba Trocnov v tomto režimu nabízet. Pokud by ta potřeba skončila, budeme jednat s okolními hotely, jestli by si Trocnov někdo nechtěl pronajmout jako svoji dependanci, “ řekla Pfeffer Ferklová.