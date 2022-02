Pražský městský soud dnes uložil dvacetiletý trest vězení jedenačtyřicetiletému Pavlu B., který se podle obžaloby zapojil do bojů na východě Ukrajiny v jednotkách separatistů. Uznal ho vinným z trestného činu účast na teroristické skupině a z teroristického útoku. Rozhodnutí není pravomocné, mužův právní zástupce se na místě odvolal. Je souzen jako uprchlý, podle jeho advokáta je nevinný.

„Soud považuje vinu obžalovaného za prokázanou,“ uvedl předseda senátu Jan Šott. Většinu důkazů podle něj poskytl Botka svými příspěvky na facebooku a rozhovory v médiích. Dvacetiletý trest odůvodnil soudce mimo jiné tím, že přestože útočil primárně na armádní cíle, jeho jednání mělo dopady i na civilní obyvatelstvo.

„Není odsuzován za svoje názory na Ukrajinu,“ prohlásil Šott. Soud podle něj uznal muže vinným proto, že svoje názory prosazoval násilným způsobem. Trestní senát zcela vyhověl návrhu státního zástupce. Naopak odmítl argumenty advokáta Pavla B., podle kterého byla obžaloba příliš obecná. Soud podle něj dostatečně neobjasnil, co konkrétně na Ukrajině dělal.

Pavel B. podle obžaloby v roce 2015 odjel přes Rusko na Ukrajinu, aby se tam zapojil do konfliktu na straně separatistů. Na území východoukrajinské separatistické Doněcké lidové republiky se podle obžaloby nechal vyzbrojit a zařadil se do jejích jednotek. „Podílel se na plnění různých vojenských úkolů, jako je strážní služba, hlídkování v určených oblastech, budování zákopů apod., a rovněž se aktivně zapojil za použití střelných zbraní do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám bránícím územní celistvost a státní svrchovanost Ukrajiny,“ uvedl státní zástupce Marek Bodlák.

Působil podle obžaloby ve vojenské struktuře separatistů na různých pozicích. V srpnu 2019 při konání pravidelné ozbrojené hlídky v jižní části fronty směrem na Mariupol šlápl na protipěchotní minu. Přišel kvůli tomu o nohu.