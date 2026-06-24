Češi opět vybírají Ojeté auto roku. Vítězný vůz ankety získá výherce na tři měsíce
Sekundární trh s auty má od loňska vlastní žebříček popularity. Po loňském úspěšném prvním ročníku ankety Ojeté auto roku, kdy se absolutním vítězem stala Škoda Enyaq, spouští AURES Holdings druhý ročník hlasování veřejnosti o nejoblíbenější ojeté vozy v Česku.
„Češi kupují ojetiny ve velkém, každoročně se jich prodá zhruba 800 tisíc, tedy čtyřnásobek počtu nových aut, ale na rozdíl od primárního trhu až donedávna neexistoval žádný žebříček nejlepších a nejoblíbenějších ojetých aut. Proto chceme v započaté tradici pokračovat i letos,“ říká generální ředitel AURES Holdings Petr Vaněček.
Oproti loňsku dostávají hlasující větší volnost. Organizátoři tentokrát nedělají žádný předvýběr modelů – na dedikované stránce www.ojeteautoroku.cz mohou lidé hlasovat pro jakékoli auto v každé z následujících šesti kategorií: nejvíce „cool-sexy“ auto, nejošklivější auto (designový přešlap, který se opravdu nepovedl), nejúspornější spalovací auto (benzin, nafta, hybrid – s výjimkou plug-in hybridů), nejlepší elektromobil (včetně plug-in hybridů), nejlepší auto pro rodinu a nejpraktičtější a nejuniverzálnější auto (vůz, který zvládne všechno – od stěhování po dálniční přesuny). Stačí vyplnit svůj tip v jednotlivých kategoriích a na závěr hlasování uvést kontaktní údaje, potřebné pro zařazení do slosování o ceny.
Vyhodnocení hlasování má na starosti umělá inteligence, která očistí vložené kontakty od případných duplicit, spočítá výsledky v jednotlivých kategoriích, určí absolutního vítěze ankety (tedy auto s největším počtem hlasů napříč všemi kategoriemi), a také vylosuje výherce cen. „Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety na dobu tří měsíců včetně palivové karty CCS v hodnotě 20 000 Kč. V případě, že zvítězí elektromobil, získá výherce nabíjecí čip od společnosti Pražská energetika,“ říká Petr Vaněček. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20 000 korun, třetí cenou pak kvalitní palubní kamera do auta. Dalšími cenami jsou značkové vůně do interiéru vozu, knihy Mototechna v dobových plakátech a reklamní předměty AAA AUTO. Anketa Ojeté auto roku 2026 potrvá do 30. 9. 2026 a výsledky budou vyhlášeny na výroční konferenci AAA AUTO o šest dní později.
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