Češi opět vybírají Ojeté auto roku. Vítězný vůz ankety získá výherce na tři měsíce

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24. června 2026
15:09

Sekundární trh s auty má od loňska vlastní žebříček popularity. Po loňském úspěšném prvním ročníku ankety Ojeté auto roku, kdy se absolutním vítězem stala Škoda Enyaq, spouští AURES Holdings druhý ročník hlasování veřejnosti o nejoblíbenější ojeté vozy v Česku.

„Češi kupují ojetiny ve velkém, každoročně se jich prodá zhruba 800 tisíc, tedy čtyřnásobek počtu nových aut, ale na rozdíl od primárního trhu až donedávna neexistoval žádný žebříček nejlepších a nejoblíbenějších ojetých aut. Proto chceme v započaté tradici pokračovat i letos,“ říká generální ředitel AURES Holdings Petr Vaněček.

Oproti loňsku dostávají hlasující větší volnost. Organizátoři tentokrát nedělají žádný předvýběr modelů – na dedikované stránce www.ojeteautoroku.cz mohou lidé hlasovat pro jakékoli auto v každé z následujících šesti kategorií: nejvíce „cool-sexy“ auto, nejošklivější auto (designový přešlap, který se opravdu nepovedl), nejúspornější spalovací auto (benzin, nafta, hybrid – s výjimkou plug-in hybridů), nejlepší elektromobil (včetně plug-in hybridů), nejlepší auto pro rodinu a nejpraktičtější a nejuniverzálnější auto (vůz, který zvládne všechno – od stěhování po dálniční přesuny). Stačí vyplnit svůj tip v jednotlivých kategoriích a na závěr hlasování uvést kontaktní údaje, potřebné pro zařazení do slosování o ceny.

Vyhodnocení hlasování má na starosti umělá inteligence, která očistí vložené kontakty od případných duplicit, spočítá výsledky v jednotlivých kategoriích, určí absolutního vítěze ankety (tedy auto s největším počtem hlasů napříč všemi kategoriemi), a také vylosuje výherce cen. „Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety na dobu tří měsíců včetně palivové karty CCS v hodnotě 20 000 Kč. V případě, že zvítězí elektromobil, získá výherce nabíjecí čip od společnosti Pražská energetika,“ říká Petr Vaněček. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20 000 korun, třetí cenou pak kvalitní palubní kamera do auta. Dalšími cenami jsou značkové vůně do interiéru vozu, knihy Mototechna v dobových plakátech a reklamní předměty AAA AUTO. Anketa Ojeté auto roku 2026 potrvá do 30. 9. 2026 a výsledky budou vyhlášeny na výroční konferenci AAA AUTO o šest dní později.

AURES Holdings získal za práci na zvyšování zákaznické spokojenosti ocenění od Insight Sofa
AURES Holdings získal za práci na zvyšování zákaznické spokojenosti ocenění od Insight Sofa
AAA Auto České Budějovice
SUV se letos poprvé stanou nejprodávanějším typem karoserie
AAA AUTO otevřelo v Klecanech nové centrum užitkových vozů, největší v ČR

Témata:
Pražská energetikaanketaMototechnaojeté autoAURES Holdings
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