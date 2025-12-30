Lavina v „Roháčích“ zabila 7 Čechů: Od tragédie uplynulo 25 let
Poslední prosincový den roku 2005 se stal osudným pro sedm českých turistů, kteří na Slovensku zahynuli pod lavinou v Západních Tatrách. Neštěstí přežil jediný člen celkem osmičlenné skupiny, který se ze sněhové masy ve Spáleném žlebu v masivu Roháče vyhrabal.
Osm lidí, kteří bivakovali na svahu Roháčů už druhou noc, smetl sesuv na Silvestra kolem půl šesté ráno. Tichá lavina z prachového sněhu se podle záchranářů uvolnila samovolně a Čechy zřejmě překvapila tak, že nestihli zareagovat.
Ze sněhové masy se podařilo dostat pouze muži z Kralup nad Vltavou, který následně přivolal pomoc. Záchranáři ale vytáhli ze sněhu pouze sedm mrtvých těl, mezi nimi jednu ženu. Obětem bylo od třiadvaceti do sedmatřiceti let.
Jednalo se o pátou nejtragičtější lavinu v historii Slovenska. Nejhorší případ zaznamenali záchranáři v únoru 1924, kdy obrovský sesuv ze svahů Krížné ve Velké Fatře zničil polovinu osady Rybô. Tehdy přišlo o život 18 obyvatel osady.
V nedávné době zasypala v únoru 2016 celkem 17 lyžařů z České republiky rozsáhlá lavina v tyrolském Wattenbergu v Rakousku východně od Innsbrucku, pět z nich neštěstí nepřežilo. V březnu 2020 zahynulo pět Čechů při sesuvu velké laviny na severní straně horského masivu Dachstein v rakouských Alpách. Všichni byli z jedné skupiny a podle šéfa hornorakouských horských záchranářů turisté pravděpodobně sami uvolnili sněhovou masu. A loni v únoru zemřeli tři čeští občané po sesuvu laviny na hranicích Kyrgyzstánu a Kazachstánu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.