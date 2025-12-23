Smrt automobilového magnáta Kadlece († 65): Z nuly k luxusním BMW a Rolls-Royce!
Vybudoval jednu z nejúspěšnějších českých firem v prémiových vozech, stal se největším dealerem BMW a přivedl do Česka značky Rolls-Royce a Aston Martin. Karel Kadlec (†65), zakladatel CarTec Group, v neděli po krátké nemoci zemřel.
Karel Kadlec začal před více než dvaceti lety s malou pobočkou BMW v Ostravě, kde vše odstartoval prodejem 80 aut. „Deset let jsem z firmy nevzal žádné peníze. Ostatní ze svých firem žili, já jsem šetřil. A to se nám vyplatilo,“ popsal Kadlec dříve pro Forbes. Dnes jeho skupina CarTec Group drží zhruba třetinu českého trhu s prémiovými vozy a je jediným dealerem Rolls-Royce a Aston Martin v Česku.
Vztahy s lidmi
Byznys pro Kadlece nebyl jen o autech, ale i o vztazích s lidmi. „U nás to předáním klíčů nekončí, naopak teprve začíná,“ doplnil vizionář, který miloval posouvání hranic. Pod jeho vedením firma otevřela v roce 2016 zastoupení Rolls-Royce v Praze, získala ocenění Global dealer 2023 a loni přidala i Aston Martin. I přes úspěch zůstával mužem, který si zachoval vášeň pro své podnikání. „Byznys je pro mě hobby. Když něco vybudujete od základu, je těžké držet se stranou,“ přiznával. Jeho odchod je velkou ztrátou pro český automobilový trh.
Převezme ji dcera
Spolu s dcerou Karin ukazovali, že i v automobilovém světě může být rodinná atmosféra klíčem k úspěchu. Karin, která ve firmě pracovala od sedmnácti let, se postupně stala šéfkou ostravské pobočky a nyní převezme vedení celé společnosti. „Karin byla jasná volba,“ řekl už dříve hrdý otec. „V denním řízení je daleko lepší, než bych kdy byl já. Já jsem víc hrr, ona víc uvažuje a je sociálně zaměřená,“ přiznal zakladatel firmy, jejíž obrat dnes dosahuje bezmála šesti miliard korun.
Rolls-Royce do Íránu
Firma je sice jediným dealerem vozů Rolls-Royce v Česku, na Slovensku a Maďarsku, Kadlecovi se ale povedlo prodat auto třeba i do Íránu. „Vůz si našli na internetu, kontaktovali nás, a dokonce nám za něj zaplatili dopředu. To vozidlo tu pak půl roku stálo, než si ho vyzvedli,“ popsal Kadlec pro e15.
