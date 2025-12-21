Smutek v automobilovém světě: Zemřel Karel Kadlec, jeho firma byla největším dealerem BMW v Česku

Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Karel Kadlec a Jiří Bartoška
Autor: ČTK - 
21. prosince 2025
19:40

VVe věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je největším dealerem aut BMW a Mini v Česku. Vedení společnosti převezme jeho dcera Karin Kadlecová, která dosud působila ve vedení ostravské pobočky firmy. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Původně malá rodinná firma CarTec se za více než 20 let stala jedním z nejvýznamnějších prodejců automobilů a motocyklů v České republice. Má pobočky v Ostravě, Liberci, Praze, Olomouci a Brně. V roce 2016 společnost otevřela oficiální zastoupení značky Rolls-Royce Motor Cars v Praze a v září 2024 rozšířila své portfolio o oficiální zastoupení další britské značky Aston Martin.

Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Zemřel majitel CarTec Group Karel Kadlec
Karel Kadlec a Jiří Bartoška

Témata:
BrnoBMWČeskoPrahaOstravaLiberecOlomoucKarel KadlecAston MartinRolls-Royce
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud