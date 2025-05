Bývalí moderátoři ČT Marek Wollner a Nora Fridrichová: Zakopali válečnou sekeru!

„Takže ano, zavolala mi Nora a já to vzal bez váhání. Vlastně s úlevou. Je čas zakopat válečný sekery, leccos si vyjasnit a posunout se dál,“ oznámil změnu v jejich vztahu Wollner na síti X a přidal společnou fotografii. Ta vznikla při natáčení podcastu Fridrichové, do kterého si pozvala právě Wollnera.

Fridrichová hned v úvodu podcastu uvedla, že mu zavolala ona a překvapilo ji, že telefon zvedl a že byl vstřícný a milý. „My jsme i na dálku nějakým způsobem byli propojený, ať už v dobrém nebo ve zlém smyslu,“ konstatoval Wollner.

Fridrichová podotkla, že ačkoliv byli dlouho kolegové a přátelé, jejich vztah byl poslední dobou komplikovaný. Motivovaná ke svým činům prý byla prací, nikoliv osobní záští.

Wollner na to řekl, že jeho kauza podle něj má otisky prstů dnes již odvolaného generálního ředitele ČT Jana Součka. „Zároveň jsou tam otisky prstů Rady České televize, to znamená především Xavera Veselého,“ zmínil a přiznal, že když minulý týden rada Součka odvolala, cítil pocit zadostiučinění. „Je fér říct, že na to tady důkaz nemáme,“ reagovala Fridrichová na tvrzení o řediteli ČT.

Posléze navázala svým životem po odchodu z ČT. „Po 25 letech v jednom zaměstnání je tohle pro mě změna, která je pro mě obohacující a zajímavá, ale zároveň nelze si nevšimnout, když se na tu televizi podívám, že je jiná, než byla dřív,“ řekla.

„Masturbační“ konverzace

Vše začalo v prosinci 2022, kdy Česká televize dostala podnět na možné nevhodné chování Wollnera od jedné ze zaměstnankyň divize zpravodajství. Tehdejší generální ředitel ČT Petr Dvořák poté vytvořil interní vyšetřovací komisi. Wollner tvrdil, že z jeho strany nešlo o sexuální obtěžování, spíše o způsob neformální komunikace bez sexuálního kontextu.

Fridrichová potvrdila, že podnět podala ona. Wollner posléze podal podnět na ní. Rozpoutalo se kolečko obviňování a zveřejňování soukromých konverzací, kdy jedna se týkala i masturbace, o které si oba dva psali.

U Wollnera komise nezjistila, že by došlo k trestnému činu, bývalý moderátor se stejně rozhodl ČT opustit. Ani u Fridrichové ČT nevyhodnotila, že by se šikanózního jednání dopustila. Později ji ovšem televize zrušila její vlajkový pořad 168 hodin – mimo jiné právě kvůli jejímu veřejnému sporu s Wollnerem, se kterým si vyměňovala zprávy přes média – a Fridrichová také odešla.