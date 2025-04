Ředitel ČT Souček po kritice a výzvách k jeho odvolání: Odmítl výtky radních

Nespokojenost rady s výkony generálního ředitele České televize odráží i nedávné snížení jeho odměny za loňský rok na deset procent.

Souček uvedl, že měl dost času o výtce přemýšlet a dohledat všechny souvislosti. „Budu rád, pokud třeba i vy s odstupem času budete ochotni s otevřenou myslí projít moji argumentaci. Veškerou mediální komunikaci v této věci jsem doposud zcela utlumil. Mimo jiné i pro mé přesvědčení, že právě vy byste měli být prvními adresáty tohoto mého zformulovaného postoje,“ uvedl v dopise radě.

Ředitel popsal vyplácení konkurenčních doložek jako běžnou praxi v managementu. Podle něj se pravidla pro ně po jeho nástupu zpřísnila a Dozorčí komise Rady ČT nezjistila, že by televize vyplatila odstupné v rozporu se zákoníkem práce či kolektivní smlouvou.

V případě manažera, který odešel během zkušební lhůty a u nějž rada kritizovala výši kompenzace, zdůvodnil výplatu nutností dokončit klíčové projekty. Zpochybnil také tvrzení o nadměrném „začernění“ smluv. Uvedl, že v roce 2024 nařídil audit a následně přijal nová interní pravidla, která jsou podle právní analýzy kanceláře Rowan Legal v souladu se zákonem.

Nový ředitel do voleb?

Souček rovněž odmítl tvrzení o předčasném ukončení údajné kampaně týkající se financování ČT. Prohlásil, že žádná taková kampaň nezačala. Kritiku za údajné výhrůžky rušením kanálů považuje podle svých slov v dopise za nepochopení odpovědi na novinářský dotaz. Argumentoval také výroky svého předchůdce Petra Dvořáka, který podobná omezení navrhoval již v roce 2022.

Člen Rady ČT Vlastimil Ježek nedávno uvedl, že Souček je zralý na odvolání. Pokud by se tak mělo stát, tak nejpozději do poloviny června, aby rada stihla zvolit a jmenovat nového ředitele do podzimních parlamentních voleb.