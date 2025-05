Česká televize po zvýšení poplatků: Prozradila, o kolik (sta)milionů si přilepší

„Díky navýšení nebude muset ČT omezovat činnost a zachová výrobu premiérových pořadů v šíři, na kterou jsou diváci zvyklí,“ uvedl finanční ředitel David Břinčil.

Vedle navýšení příjmu z výběru poplatků aktualizované plány počítají pro letošní rok s výnosy 1,168 miliardy korun, zvýšením mzdových nákladů o 120 milionů korun, tedy o pět procent, na 2,815 miliardy Kč. Na výrobu pořadů bude mít ČT letos celkem 2,448 miliardy korun, o 213 milionů navíc oproti původnímu rozpočtu, který s vyšším poplatkem nepočítal.

Česká televize bude rovněž moci navýšit investice, které v redukovaném rozpočtu utrpěly nejvíc, když byly snížené proti loňsku o 40 procent. V aktualizaci vzrostly o 47 milionů na 332 milionů korun. Minimální zůstatek hotovosti na účtech ČT nesmí na konci letošního roku klesnout pod 400 milionů korun, dosud se počítalo s částkou o 50 milionů nižší.

Rada také pověřila dozorčí komisi, aby prověřila, zda odvolaný generální ředitel Jan Souček předal agendu v souladu s obvyklými standardy a zda od usnesení o odvolání do doby účinnosti podepsal nějaký dokument nebo smlouvu a případně, jaký byl charakter tohoto dokumentu. Rada Součka odvolala kvůli porušení zákona o ČT 6. května s účinností od 7. května. Souček zůstává zaměstnancem ČT do konce června, kdy po dohodě jeho pracovní poměr zaniká. Do té doby bude brát stejný plat, jako když byl generální ředitel. Po odchodu mu náleží konkurenční doložka ve výši 12 platů, tedy téměř 3,5 milionu korun.