Česko omezí nákladní dopravu ze Slovenska: Od půlnoci jen 5 vybraných přechodů!

Česko od půlnoci omezí veškerou nákladní dopravu ze Slovenska. Kamiony budou moct překračovat hranice jen na vybraných pěti přechodech, a to Mosty u Jablunkova, Starý Hrozenkov, Bílá-Bumbálka, Lanžhot a nově přibude Hodonín. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to řekl Seznam Zprávám. Podle informací ČTK by se omezení mělo týkat všech kamionů nad 3,5 tuny, která převáží nejen zvířata a živočišné produkty, ale i jakékoliv další zboží.