Zápisy do prvních tříd základek začaly. Lékařka: Děti připravujte hrou a pozor na výslovnost

V Česku začalyzápisy do prvních tříd základních škol, potrvají do konce dubna. O konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol. Na co si dát v sovuislosti se zápisy pozor, to pro Blesk shrnula Jana Martincová, lékařka, propagátorka předškolní přípravy a autorka předškolní přípravy Předškolákovy týdeníčky.

Předškoláčci se těší, rodiče stresují. V Česku dnes začaly zápisy do 1. tříd. Podle odhadů ministerstva školství by letos k zápisu mohlo přijít asi 147 500 dětí, méně než loni.

Letos v září mají do první třídy nastoupit děti, které se narodily od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. Zápisy se kromě nich týkají také sedmiletých a starších dětí, které měly dříve odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.

Magdalénka se těší

Jednou z budoucích školaček je i Magdalénka Náprstková (5) z Třebohostic u Prahy. Jak se připravuje, aby v září mohla usednout do lavice?

„Moc se těším, až paní učitelce ukážu, co umím,“ řekla Blesku Magdalénka, která už umí počítat do dvaceti, sčítat a odčítat. Rozpozná barvy, tvary, umí napsat svoje jméno.

„Učíme se i během cest do školky. Hrajeme slovní hry jako jméno, zvíře a věc na určité písmenko abecedy. Také zkoumáme, na jaké písmeno slovo končí,“ popsala maminka Ivana Egrešiová (43). Do září prý Majda musí trénovat hlavně výslovnost písmene R. Ne všichni jsou ale poctiví jako Magdalénka.

„Předškolní příprava je celoroční, komplexní záležitost, kdy rodič systematicky a od nejjednoduššího k nejsložitějšímu s dítětem hravou formou zopakuje vše, s čím se šestileté dítě doposud v životě setkalo,“ vysvětluje lékařka a propagátorka předškolní přípravy Jana Martincová. Na co podle ní dávat hlavně pozor?

Nezapomínejte, že...

Kromě občanského průkazu budou rodiče k zápisu potřebovat rodný list dítěte a vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do školy, kterou najdou na webu školy. Některé chtějí také kartičku zdravotní pojišťovny a v případě cizinců doklad o druhu pobytu v ČR.

Tužku držíme třemi prsty

U držení tužky se stává, že ani rodič neví, jak je to správně. Rozhodně by ji děti neměly držet čtyřmi prsty, nebo dokonce mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Správně je třemi jako »ve špetce«. „Stejně jako chybně nazuté boty dítěti přezujete, je nutné mu vytrvale dávat tužku do správné polohy. Nejlépe nějakou hravou formou s říkankou,“ radí Martincová. Ve špatné poloze dítě bude bolet ruka, brzy přejde špatné držení do křeče a únavy.

Špatně mluví = špatně píší

Řečové vady by neměli rodiče řešit příliš pozdě. Podle Martincové je problém v tom, že mnozí rodiče na děti v raném věku nemluví. Pokud špatná výslovnost přetrvává, je třeba se obrátit na logopedy a cvičení se věnovat i doma. Jaká písmenka jsou pro děti těžká? „Osm dětí neumí v první třídě Ř. A když si místo něj řeknou ž, ž i napíší,“ popsaly kantorky. Někdy mají děti problémy i s výslovností l a také špatné sykavky.

Není to zkouška

Lékařka Martincová upozorňuje, že důležité je nestresovat se. „Někteří rodiče se snaží těsně před zápisem dostat do dítěte co nejvíce. To je ta nejhorší varianta,“ upozorňuje. První zkušenost se školou by měla být pozitivní, aby si dítě vybudovalo i pozitivní vztah ke vzdělávání. „Pokud jste nedělali celoroční přípravu, stanovte si priority, které v klidu a pomocí her můžete do zápisu zvládnout. Zápis není zkouška. Je čas nedostatky do září dotáhnout,“ dodává Martincová, která je autorkou předškolní přípravy Předškolákovy týdeníčky.

Od září 120 tisíc prvňáčků?

Část rodičů bude žádat pro své děti o odklad povinné školní docházky, v září by pak do prvních tříd mohlo nastoupit zhruba 120 000 žáků, odhaduje ministerstvo.

Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, kteří chtějí požádat o odsunutí povinné školní docházky o rok, musí k žádosti přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa.

Podíl odkladů povinné školní docházky v ČR dlouhodobě výrazně převyšuje průměr ostatních evropských zemí a dosahuje hodnot kolem 20 procent, uvedla ve výroční zprávě za školní rok 2023/2024 Česká školní inspekce. Odklad by měl být jen výjimečným opatřením, které by se podle některých expertů mohlo týkat dvou procent dětí.

Rodiče si mohou vybrat kteroukoli školu. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro ně kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí losování. Problémy s kapacitou byly v minulých letech například v Praze a okolí či v okolí dalších velkých měst.

Letos mají školy možnost v nutných případech vyhlásit takzvaný zvláštní zápis k povinné školní docházce pro cizince s dočasnou ochranou, tedy pro děti ukrajinských uprchlíků, a to v termínu od 1. června do 15. července. Podle ministerstva školství to ale není vhodné řešení. Zvláštní zápis podle resortu znevýhodňuje děti s dočasnou ochranou, protože ostatní děti cizinci se zapisují společně s českými dětmi.