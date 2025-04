Začínají zápisy do prvních tříd základních škol, potrvají do konce dubna. O konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol. Podle odhadů ministerstva školství by letos k zápisu mohlo přijít asi 147 500 dětí, méně než loni. Letos v září mají do první třídy nastoupit děti, které se narodily od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. Zápisy se kromě nich týkají také sedmiletých a starších dětí, které měly dříve odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.