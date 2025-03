IKEA stahuje z prodeje několik světelných řetězů a lamp: Hrozí úraz elektrickým proudem

Nábytkářský řetězec IKEA stahuje z prodeje některé šarže venkovních světelných řetězů a lamp ze sérií Ledljus, Sommarlanke, Strala a Svartra. Kvůli výrobní vadě u nich hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Zákazníci, kteří si tyto výrobky koupili, by je proto měli ihned přestat používat. Současně by je měli vrátit do jakéhokoliv obchodního domu IKEA, kde za ně dostanou zpátky peníze v plné výši a nemusí ani předložit doklad o nákupu. Prodejce to dnes uvedl v tiskové zprávě.