Smutek mezi odboráři: Zemřel předák a důchodový expert Vít Samek (†71). Bojoval s těžkou nemocí

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 15. 1. 2025 ve 23:30 hod. nás po krátké těžké nemoci opustil JUDr. Vít Samek, dlouholetý právník, bývalý místopředseda ČMKOS a především srdečný člověk a skvělý kolega.



Odboráři a odborářky Samka za prvního místopředsedu zvolili poprvé na svém sjezdu na jaře 2014. Místopředsednickou funkci pak obhájil v roce 2018 i 2022. Loni v březnu na místopředsednický post rezignoval kvůli svému věku a zdraví.

O důvodech své rezignace promluvil tehdy i pro Blesk. „Požádal jsem předsedy odborových svazů, aby to přijali. Je mi 71 let a 47 let pracuji v legislativě a vedle toho jsem dělal ještě v posledních letech funkci místopředsedy ČMKOS a už jsem delší dobu zvažoval ukončení, protože je to velká námaha a ve svém věku na to nemám už dostatek sila pružnosti,“ popsal Samek.

„Už jsem opravdu unavený, cítím to na sobě. Ta práce vyžaduje často čas o víkendech, nebo pozdně večerní rozhovory v televizích. Cítím prostě potřebu vypřahnout,“ přiznal, že práce ve vedení odborů je vysilující.

Jurečka: Vážil jsem si ho

„Pana Samka jsem si vážil lidsky i profesně. Přestože jsme si vždy neshodli, byl jako zástupce odborů vždy dobře připraven a společná diskuze měla smysl. Čest jeho památce,“ reagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Také Sociální demokracie ocenila Samkův odkaz. „Jeho hlas za spravedlnost a práva pracujících zůstane navždy slyšet. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ napsala na síti X.

„S Vítkem Samkem jsem vždy rád mluvil. Místo emocí dával přednost faktům a jasným argumentům. Nebyl to v debatách snadný protivník, ale o to víc jsem si ho vážil. Jeho odchodu je mi moc líto,“ uvedl poslanec ANO Aleš Juchelka, který se rovněž zaměřuje na problematiku důchodů.