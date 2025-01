Češka Zdena přišla při požárech v Kalifornii o všechno: Je to tak dokonalá apokalypsa, popsala

Jednou z těch, kterým do života dramaticky zasáhl ničivý požár v okolí Los Angeles, je i Češka Zdena Pavlová. Živel jí zcela zničil dům, v němž prožila přes 40 let svého života. V rozhovoru mluví o „dokonalé apokalypse“ a o tom, že si něco takového vůbec nedokázala představit.

„Ještě jsem se s tím nezačala srovnávat. Jsem pořád ještě v šoku,“ říká osmdesátiletá žena, která do Spojených států z Československa přišla v roce 1969 a o sedm let později si koupila dům v oblasti Pacific Palisades západně od Los Angeles. Právě tento region teď patří k nejpostiženějším kalifornskými požáry, které si vyžádaly přes dvě desítky životů a zdevastovaly přes 10.000 objektů.

„Mám fotografie, kdy jsme viděli malý kouř na nejvyšším kopci nad námi a během dvou a půl hodiny jsme měli nařízenou evakuaci,“ vzpomíná pražská rodačka na úterý 7. ledna, kdy se musela rychle rozhodnout, co pro ni má největší cenu a co si s sebou vezme z domu, který před pár lety přenechala dceři, u níž teď trávila Vánoce a první dny nového roku.

„Člověk toho mnoho nesebral,“ líčí s tím, že se jí podařilo zachránit aspoň část fotografií. Řada knih, obrazů či tradiční české sklo, k němuž měla velký vztah, ale zůstaly na místě, které nedlouho poté lehlo popelem. Naštěstí se ale jejímu zeťovi ještě podařilo zachránit a do evakuačního centra odvézt staršího souseda, který „praktického smyslu nemá, a tak nevím, co by býval byl dělal“.

I když v oblasti už dříve zažila požáry, nikdy se podle ní nedostaly jižně od zdejší třídy Sunset Boulevard. Tentokrát tomu ale bylo jinak, podle Pavlové i z toho důvodu, že nebyl dostatek vody na hašení, což dává do souvislosti s vyschnutím nádrže severně od Los Angeles. „Hasiči tam sice byli, ale netekla voda,“ vzpomíná. A hasicí letadla na všechno nestačila.

Přestože přišla o dům, s nímž má spojenou velkou část života, myslí si Češka, že je na tom stejně výrazně lépe než desetitisíce kalifornských sousedů. „Já jsem měla kam odjet, protože jsem repatriovaná,“ poznamenává s tím, že se před pár lety přestěhovala zpět do Prahy, kde si pořídila byt.

Její dcera, která v Pacific Palisades strávila prakticky celý život, ale přišla skutečně o všechno. Do pátku má sice ještě s manželem k dispozici náhradní ubytování, pak si ale budou muset hledat něco dalšího. Alespoň, že byl dům pojištěný, je ráda Pavlová.

Její zeť už se byl na místě podívat, co katastrofa způsobila. „Mám fotku, co zbylo, je to absolutně šílený... ještě to doutnalo,“ konstatuje Pavlová. „Je to tak dokonalá apokalypsa, že nemám slova, to se nedá popsat,“ doplňuje s tím, že jí zůstanou alespoň vzpomínky a těch pár narychlo pobraných fotografií.