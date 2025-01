Zemřel český dirigent Mario Klemens (†88). Podílel se na hudbě k více než 150 filmům

Ve věku 88 let zemřel dnes v Praze český dirigent a pedagog Mario Klemens. ČTK to sdělil jeho syn Adam. Mario Klemens se jako dlouholetý dirigent Filmového symfonického orchestru (FISYO) podílel na nahrávání hudby k více než 150 filmům. Dirigování učil na pražské konzervatoři.

Rodák z Chlumce nad Cidlinou řídil světově proslulé pražské filmové symfoniky od roku 1979 až do rozpuštění orchestru začátkem 90. let. Kromě studiové práce stavěl také koncertní repertoár FISYO, se kterým orchestr vystupoval na domácích i zahraničních pódiích, včetně festivalu Pražské jaro.

K hudbě přivedla Klemense rodina. Jeho babička provozovala hudební školu, muzicírovala ale prakticky celá rodina včetně otce, kterému komunisté po roce 1948 zabrali malou tiskárnu. „Buržoazní“ původ pak trochu zkomplikoval Klemensovu cestu ke vzdělání.

Ještě před únorovým převratem chodil do známé poděbradské internátní školy spolu s Václavem Havlem nebo Milošem Formanem, odmaturoval ale až po jejím uzavření.

Dirigování studoval na pražské konzervatoři a poté na AMU, zároveň s hudební fakultou už pracoval v plzeňském divadle J. K. Tyla. Po srpnové okupaci se Klemens věnoval folkloru, v polovině 70. let pak působil u filharmonie v Košicích. Před nástupem do FISYO učil několik let na konzervatoři, kam se pak v letech 1990 až 1994 vrátil.

Působil také jako hostující studiový i koncertní dirigent. Spolupracoval s mnoha českými i zahraničními nahrávacími společnostmi.