„Krojovaný“ pohřeb hudebníka Holého (†91): Měl metál od Havla, loučili se i Rychlík či Pavlica

V oslavu života a horňáckého folkloru se změnilo poslední rozloučení s hudebníkem a etnologem Dušanem Holým. Zemřel 2. ledna, bylo mu 91 let. Do jeho rodné Hrubé Vrbky na Hodonínsku dnes přijely stovky lidí, rozloučit se dorazil i jeho kamarád , senátor a režisé Břetislav Rychlík. Holý dostal od prezidenta Václava Havla v roce 2002 medaili Za zásluhy v kultuře.

Po duchovním rozloučení v evangelickém kostele a modlitbě u rodinného hrobu se na několika místech v obci rozezněla hudba, a to podle slov písně, která lidem vzkazuje: „Zpívajte a hrajte, na mňa zpomínajte, horňáckým pěsničkám odumrít nedajte“.

Poslední rozloučení plné hudby

Zpívalo se už v kostele i na hřbitově, potom u monastýru a školy, tedy na místech spjatých s Holého životem. Součástí dnešního Pravoslavného monastýru svatého Gorazda je někdejší dům Holých, ve škole učila Holého maminka.

Rozloučení s folklorním hudebníkem a etnologem Dušanem Holým (11.1.2025) | ČTK / Šálek Václav

„Nikdy na nás nezapomněl, a proto ani my jsme nezapomněli na něho. Na každém místě zpíváme, aby to nebyl úplně smutný pohřeb,“ řekl ČTK starosta Hrubé Vrbky Pavel Gráf (Volba pro Vrbku). Kar bude večer na dvou místech, protože do jednoho sálu by se všichni účastníci nevešli.

Medaile od Havla

Holý patřil k nejvýznamnějším představitelům horňáckého folkloru, zároveň byl jeho znalcem. Působil jako univerzitní profesor, autor mnoha odborných textů věnovaných hudebnímu folkloru a nositelům tradice.

Kromě jiných ocenění získal medaili Za zásluhy v oblasti kultury, a to z rukou prezidenta Václava Havla.

2002: Václav Havel vyznamenal hudebníka a badatele v oblasti lidové hudby Dušana Holého | Profimedia.cz / ČTK / Volfík René

Rychlík: Měl dar od Pána Boha

„Dušan Holý byl roduvěrný Horňák, miloval svoji dědinu, svoji Hrubou Vrbku, odráželo se to v jeho díle vědeckém, etnografickém, ale i v jeho pěveckém projevu. Měl opravdu mimořádný dar od Pána Boha,“ uvedl Holého přítel, senátor, dokumentarista a divadelník Břetislav Rychlík.

Když Holý zemřel, zaplavily sociální sítě vzpomínky jeho obdivovatelů a kolegů. „Hlas z Hrubé Vrbky, který mě dokázal za všech okolností vždycky spolehlivě dojmout,“ uvedl hudebník a rozhlasový pracovník Martin Kozlovský. „Byl zosobněním intenzity a niternosti. Když zpíval, proměňoval se v to, co zpíval,“ doplnil další hudebník a publicista Jiří Plocek.

Rozloučit se s Holým dorazil i houslista, skladatel a umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica.

Jiří Pavlica na rozloučení s folklorním hudebníkem a etnologem Dušanem Holým (11.1.2025) | ČTK / Šálek Václav

Pracovník na univerzitě

Holý však nebyl jen aktivním horňáckým zpěvákem a tanečníkem, ale také předním odborníkem na lidovou kulturu. Jako etnolog a etnomuzikolog působil více než 50 let na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

„Erudice respektovaného vědce se v jeho osobě snoubila s nebývalým citem pro lidovou píseň a její interpretaci,“ uvedli v nekrologu Daniel Drápala a Marie Novotná, Holého pokračovatelé z fakultního ústavu evropské etnologie. „Folkloristický svět se teď dělí na dobu před Dušanem Holým a po něm,“ řekl Rychlík.

Holý se narodil 25. dubna 1933. Kromě rodičů rozvíjela jeho zpěvnost a hudebnost babička, otcova matka Kateřina Holá, rozená Miklošková, jejíž repertoár začal zapisovat už jako středoškolák a později jej skoro v úplnosti zachytil na magnetofonových nahrávkách.

K vystupování na veřejnosti ho od útlého dětství vedlo zapojení obou rodičů do sokolského dění a otcova angažovanost v ochotnickém divadle. U veřejného působení a vystupování zůstal po celý svůj život.

Když Holý v roce 2015 v rozhovoru dostal otázku, zda ještě existuje něco jako autentický folklor, odpověděl kladně. „Já si myslím, že to bylo a je. Je to spjato s prostředím, s životem lidí, tryská to spontánně. Základ je v rodinných tradicích,“ řekl v rozhovoru pro web Brno - město hudby.

„Jedna jeho rovina byla vědecká, kdy vychoval desítky žáků. Odešel ale také jedinečný horňácký zpěvák i tanečník a člověk, jenž mezi prvními otevíral téma romského holokaustu. Zasadil se třeba o vznik sochy romského primáše Jožky Kubíka v Kuželově. Jeho přínos spočíval i v tom, že byl zastáncem velkého humanismu,“ podtokl Rychlík.

Břatislav Rychlík na rozloučení s folklorním hudebníkem a etnologem Dušanem Holým (11.1.2025) | ČTK / Šálek Václav