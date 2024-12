Dárek na konec roku: V Česku bude na Silvestra možná vidět polární záře!

„Na Slunci došlo v neděli k sérii erupcí, z nichž minimálně jedna vychrlila k Zemi plazmatický oblak nabitých částic. Ten by měl zasáhnout Zemi v průběhu silvestrovských večerních hodin. Národní úřad pro oceány a atmosféru v USA předpovídá geomagnetickou bouři s možností pozorovatelných polárních září i z našich zeměpisných šířek,“ řekl.

Nebeský úkaz bude zřejmě možné sledovat ve druhé polovině dne 31. prosince. „Zda opravdu k úkazu dojde, není zcela jisté. Modelování slunečního větru je velmi komplikované,“ doplnil. Zájemcům o pozorování polární záře astronom doporučuje sledovat takzvané aurorální monitory například na webech www.solarham.com nebo www.spaceweatherlive.com, případně prostřednictvím mobilní aplikace Aurora Alerts.

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

Vidět bude i Venuše

Při čekání na polární záři si mohou pozorovatelé čas krátit pozorováním Venuše. „Ta je už nyní krásně pozorovatelná na večerní obloze jako nejjasnější nebeský objekt po Slunci a Měsíci. Dá se spatřit už za soumraku nad jihozápadním obzorem jako nepřehlédnutelný nebeský objekt i z měst. Planeta zkrášlí jak silvestrovský večer, tak večery dalších dní i měsíců,“ řekl.

Planeta bude v roce 2025 podle něj velmi častým aktérem při nebeských setkáních, takzvaných konjunkcích, a to zejména s Měsícem ve fázi zpravidla úzkého srpku, ale i s jasnými planetami. „Venuši budeme nejprve pozorovat jako jasnou Večernici za soumraku a pozdních večerů nad západním obzorem, a to od ledna až do konce března. Už 10. ledna 2025 dosáhne největší východní elongace, octne se úhlově nejdále od Slunce na večerní obloze. O měsíc později bude na večerním nebi nejvýše pozorovatelná nad středoevropským obzorem,“ doplnil Horálek.