Velký horoskop astroložky Baudyšové Jirků na rok 2025: Přijde nová láska, finanční úspěch či vytoužené uzdravení?

Jste zvědaví, jak se vám bude v následujícím roce 2025 dařit v otázkách vztahů, zdraví nebo financí? Kde vás tak zvaně přestane tlačit bota, a kde naopak budete muset napnout všechny síly, abyste vyvázli ze situace co nejlépe?

V listopadu letošního roku Pluto definitivně změnil působiště a vstoupil do znamení Vodnáře; příští rok budou přecházet do nového znamení i Saturn, Uran a Neptun. Všechny zmíněné planety se sice ještě vrátí do stávajícího prostoru, ale zamíchají nám energiemi pořádně!

Probudí se v nás touha po aktivitě, a kde jsme dosud spíše vyčkávali na vývoj situace, budeme mít chuť převzít iniciativu. Potrápí nás také svým nepříznivým vlivem dvě obtížné hvězdy, hlavně na jaře bude možné potkat se s podvody a záludnostmi – zejména v květnu.

Zato velmi příjemné dny budou na přelomu ledna a února, na začátku dubna, koncem května, na začátku července, na konci srpna a také v druhé půlce listopadu, i když tady musíme počítat s podrážděností.

Také nás čekají dvě vlny zatmění. První dvojice nastává 14. a 29. března a druhá na konci léta, 7. a 21. září. Tyto dny nejsou vhodné pro lékařské zákroky, důležitá jednání, delší cesty, nákup cennějších předmětů zejména technického charakteru nebo opravy všeho druhu.