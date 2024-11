Úspěšný rok pro Babišovu firmu, která vlastní Čapí hnízdo. Zvýšila čistý zisk na 50,2 milionů

Investiční společnost Imoba, která patří do svěřenského fondu předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše, loni utržila čistý zisk 50,2 milionu korun, meziročně zhruba o 47 milionů korun více. Tržby firmy vzrostly o devět procent na 717 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Od roku 2018 do roku 2022 byla Imoba, pod kterou spadá například areál Čapí hnízdo nebo čerpací stanice v pražských Průhonicích Pumpa, ve ztrátě.