Chybějící antibiotika? Česko má plán, jak začít léky více vyrábět. A bojovat s Asií

V Česku není ve většině lékáren k sehnání antibiotická mast framykoin. Hůře dostupná jsou také antibiotika Klacid. Podobných případů, že důležitá léčiva chybí, v posledních letech není málo. A česká vláda to chce změnit. V nové hospodářské strategii zahrnula farmaceutický průmysl mezi strategická odvětví. Co to znamená? Více vyrábět kriticky důležité léky a ty, co už vyrábíme, produkovat ve větším objemu.

Novou hospodářskou strategii Česka představil v říjnu ministr obchodu a průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Podle něj nastiňuje cestu, jak se naše země dostane na vrchol Evropské unie. Chce toho docílit mimo jiné industrializací s přidanou hodnotou, zároveň strategie pojmenovává, která odvětví jsou pro Česko důležitá a je třeba se jim věnovat. Jsou to například polovodiče a čipy.

Mezi tzv. strategická odvětví dokument poprvé zařadil i farmaceutický průmysl. Důvod? Česko, ale i celá Evropa se ve výrobě léků musí stát více soběstačnou. Pandemie covidu ukázala, že když vypadnou dodávky z Asie, na kterých je kontinent závislý, nemáme jak je nahradit. Komplikovaná situace do jisté míry pokračuje do dnešní doby, výpadky v lékárnách jsou toho důkazem.

Framykoin, léky na astma i schizofrenii: Co chybí v českých lékárnách?

Rozhodnutí vlády ocenila Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). Podle ní se nyní může nastartovat proces, který by k větší výrobě léků na území Česka měl vést. Nejprve ale bude třeba učinit několik kroků. „Jedním z nich je vytvoření detailní výrobní mapy farmaceutických firem. Ideálně by si ji měly zpracovat všechny členské státy EU. Tato mapa by měla zahrnovat informace o tom, kdo přesně co vyrábí, v jakých objemech a pro jaké trhy,“ popisuje pro Blesk Zprávy výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

Na to by podle něj měla navázat identifikace kriticky důležitých léčiv, které bude třeba buď začít vyrábět, nebo u nich posílit výrobu. „Například i v Česku se vyrábějí léky, které se ale poté neuvádějí na trh, hlavně kvůli nekonkurenceschopnosti oproti dodávkám z Asie. I tuto analýzu by si měly udělat ostatní státy, aby se kroky koordinovaly a podpora byla cílena efektivně,“ konstatuje Vrubel.

Až za pár let

Samotná výroba se dá nakopnout finanční podporou nebo daňovými pobídkami. Podle asociace může pomoci i poradenství v oblasti regulace. „Tím myslím třeba usnadnění registrace pro znovuuvedení takových léků na trh, které jsou známy desítky let, ale jejich dokumentace neodpovídá moderním legislativním požadavkům. Stejně tak se to týká i cenové a úhradové regulace či jasnější, multikriteriální a férová pravidla při vypisování veřejných zakázek,“ popisuje Vrubel.

Některá kriticky důležitá léčiva se podle Vrubela už v Česku vyrábějí. Jsou to antibiotika, léky na cukrovku II. typu, rakovinu prsu, léky na snižování cholesterolu nebo prevenci kardiovaskulárních onemocnění. „Ale mohly by se vyrábět i další anebo ve větším množství,“ říká.

Bude to v každém případě proces. Podle výkonného ředitele zatím nelze odhadnout, za jak dlouho bychom se v Česku mohli posílení výroby či vybudování nových továren dočkat. „Lze však očekávat, že by to mohlo trvat několik let, vzhledem ke složitosti farmaceutické výroby, schvalovacím procedurám a nutnosti koordinace s evropskými orgány a trhem​,“ míní Vrubel.