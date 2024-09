Pátý den ničivých povodní: Nejezděte do postižených míst, vyzývá Rakušan. A jak je to s Rožmberkem?

Ústřední povodňová komise se od začátku krize schází každý den, podle Hladíka se sejde i zítra. Povodňová situace má trvat ještě několik dnů. „Třetí povodňový stupeň někde vydrží ještě několik dní. Dnes v průběhu odpoledne bude kulminovat soutok Vltavy a Labe u Mělníka. Kulminace v Hřensku nastane zítra pozdě večer nebo v noci. Ty zbylé toky budou kulminovat dnes či zítra,“ vysvětlil ministr.

„Věnovali jsme se situaci v Olomouci, tam se rozlévá zhruba 120 kubíků vody v Litovelském Pomoraví. Olomouc vydrží s ochranou, kterou má. Věnovali jsme se také situace situaci na jižní Moravě. Ten dotok Moravy na hranice tam bude během dneška - Nové Mlýny, vodní nádrž Vír, soutok Moravy a Dyje, kdy zhruba 45 kubíků pokrývají lužní lesy. To je všechno retenční prostor, tím vším pomáháme Slovensku při dotoku Moravy do Dunaje,“ doplnil Hladík.

Výborný následně ujistil, že už se situace napříč zemí uklidňuje. „Ta predikce na dnešek už je velmi dobrá, mělo by přestat pršet ve většině republiky. Situace je v tuto chvíli stabilizovaná,“ uvedl ministr zemedělství.

Obavy z Rožmberka

Vrásky však komisi dělá jihočeský rybník Rožmberk, který částečně přetéká přes bezpečnostní přeliv. „Složitá situace je stále na řece Lužnici a Nežárce. Ale myslím si, že to zvládneme,“ domnívá se Hladík. „Nemusí se lidé na povodí Lužnice a Nežárky obávat. Můžeme téměř s jistotou říct, že plošně se situace uklidňuje. Ani Rožmberk by to neměl zhoršit," ubezpečil Výborný.

Rybník Rožmberk, kterým protéká řeka Lužnice, začal přetékat bezpečnostním přelivem před dnešní 10. hodinou. Zadržuje několik milionů krychlových metrů vody. Stoupání hladiny pod rybníkem bude pozvolné. Podle hydrologů bude trvat pět až šest hodin, než voda doteče k Veselí nad Lužnicí. Kromě toho se z velké části rozleje do okolních luk a polí.

Bezpečnostní přeliv rybníku Rožmberk, kapacita rybníka se naplnila po extrémních deštích, 17. září 2024. Rožmberk. Na snímku rybář čistí česle od klacků pomocí kopáče. | ČTK / Pancer Václav

Armáda začne odklízet

Ministerstvo vnitra se teď začně v některých oblastech soustředit na odklízení škod. Do odklízecích prací se podle Rakušana mohli zapojit hasiči.

„V některých lokalitách provádí záchranné práce, v jiných se podílejí na pracích odklízení, zajišťování polorozpadlých objektů apod. Brzy přijde čas, kdy bude organizována i dobrovolnická práce, je tu Adra a Červený kříž,“ dodal Rakušan. 10 nejčastějších situací po povodni: Jak je to s úklidem po velké vodě a nárokem na volno či mzdu?

Podle něj už dnes začne škody odklízet armáda. „Vytipovávají se nejvíce postižená místa, kam by se armáda měla přesunout ještě dnes. Dnes část vlády letí do Moravskoslezského kraje, ale ještě večer zasedne Ústřední krizový štáb, který bude řešit obnovu postiženého území,“ zmínil Rakušan.

Apeloval, aby lidé na vlastní pěst nevyjížděli do postižených částí země. „Je potřeba nejprve staticky zajistit objekty, aby finálně nebyla přidělána práce záchranným složkám,“ řekl.

12:41 Záplavy způsobily státním Lesům ČR podle první odhadů škody za víc než 200 mil. Kč, hlavně na lesních cestách. Poškozeno je nejméně 260.000 m3 dřeva. 12:24 Sasko dnes nabídlo pomoc Ústeckému a Libereckému kraji kvůli povodním, které Česko v posledních dnech postihly. V tiskové zprávě o tom informovala saská vláda. Pomoci chce německá spolková země také dalším svým partnerským regionům, Dolním Rakousům a polskému Dolnoslezskému vojvodství. Oba patří k silně postiženým současnými záplavami. 12:24 Podívejte se na aktuální situaci v Opavě. Zobrazit celý online