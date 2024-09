Vlaky do Ostravy nepojedou kvůli povodním celý týden?! Kupka: Z Ostravy do Prahy musíte jinak

Po celý následující týden se zřejmě nebude možné dostat po železnici do Ostravy a bude třeba volit jiný způsob. Železniční provoz je nejvíce omezený vedle Ostravska na Opavsku, v oblasti Jeseníků a Šumperka. Na dalších místech může být provoz přerušen v souvislosti s posunem záplavové vlny na jih Moravy. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„V následujících dnech a pravděpodobně po celý následují týden nebude možné zajistit dopravu do Ostravy a do celého ostravského železničního uzlu. To znamená, že pro cesty z Ostravy do Olomouce, do Prahy nebo do Brna bude nutné volit jiný způsob dopravy než po železnici. A zároveň bude nutné sledovat informace o tom, jak bude vypadat doprava na silnicích,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS)

Vlaky z Prahy na Ostravu v současnosti končí v Hranicích na Moravě. Podle Kupky je možné další omezení provozu v úseku mezi Zábřehem na Moravě a Olomoucí kvůli situaci na řece Moravě.

Stále v provozu je naopak železniční spojení na Slovensko, ať už v úseku Vsetín - Horní Lideč, tak i z Brna do Bratislavy.

Správa železnic musela podle generálního ředitele Jiřího Svobody vypínat proud v některých úsecích, naposled v napájecí stanici v Bohumíně. Dopravci budou zvažovat o větším nasazení souprav na nezávislou trakci, tedy na dieselový pohon. Náměstek Českých drah Jiří Ješeta uvedl, že zhruba 80 procent spojů národního dopravce jezdí bez omezení.

Problémy na D1

Také na silniční síti je nejhorší situace na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji. Je neprůjezdná dálnice D1 od 311. kilometru na Polsko a mnoho úseků silnic I. třídy je v oblasti pod vodou nebo poničených. Hrozí přitom rozšíření uzavírek i na další silnice.

Během dneška se muselo přesunout pracoviště Národního dopravního informačního centra z Ostravy do náhradní lokality, což znamenalo během dne několik výpadků. V současnosti již centrum funguje a poskytuje aktuální informace.

České dráhy ruší některé noční mezinárodní spoje

Kvůli povodním a neprůjezdným tratím v Česku i Rakousku zrušily České dráhy některé noční vlaky. Nepojede spoj Berlín - Praha - Vídeň - Graz (Štýrský Hradec) a nevyjede ani spoj Mnichov - Vídeň - Bohumín - Břeclav - Varšava. ČD o tom informovaly na síti X.

Na území České republiky bylo večer neprůjezdných celkem 30 tratí, a to včetně koridoru Přerov - Ostrava. Omezený bude také spoj na trase Praha – Košice – Michalovce a zpět. „Pojede odklonem přes Valašské Meziříčí a Púchov, pokud bude možný provoz na této trati. Vlak nepojede přes Bohumín a nepoveze přímé vozy Praha - Varšava,“ uvedl dopravce.

V Česku trvá kritická situace na Jesenicku, Šumpersku, Krnovsku, Ostravsku a Opavsku. Vzhledem k zatopení silnic a jejich horší sjízdnosti není možné v těchto místech zavést pro cestující náhradní autobusovou dopravu. Na koridoru náhradní autobusy zavedené jsou, od odpoledne zajíždějí do stanice Ostrava hlavní nádraží. Dostupná ale není stanice Ostrava-Svinov.

„Prosíme cestující, aby, pokud je to možné, odložili své cesty vlakem v nejvíce zasažených oblastech i v následujících dnech. Aktuálně se očekává, že provoz na koridoru bude určitým způsobem omezen po celý následující týden,“ potvrdily rovněž ČD, které prodloužily možnost vrácení jízdenek ČD bez storno poplatku prozatím do 17. září. Platí to u vnitrostátních i mezinárodních jízdenek zakoupených na pokladnách, v e-shopu nebo přes mobilní aplikaci.

20:49 V Ostravě-Svinově kulminovala hladina řeky Odry. Dosáhla výšky 793 centimetrů. Nyní klesá. V Bohumíně ještě stoupá, maxima dosáhne v noci či ráno. 20:48 „Posádky našich vrtulníků nad zaplaveným územím Moravy pomohly desítkám lidí do bezpečí,“ sdílí další video Armáda České republiky. 20:47 Správa železnic večer evidovala v Česku neprůjezdných zhruba šest desítek tratí. „Buď preventivně s ohledem na extrémní počasí, nebo z důvodu podmáčené trati nebo popadaným stromům,“ uvedl mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. České dráhy aktualizují seznam neprůjezdných tratí na svém webu.